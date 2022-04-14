Kleva (KLEVA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kleva (KLEVA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kleva (KLEVA) Informasjon Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets. Offisiell nettside: https://kleva.io/ Teknisk dokument: https://docs.kleva.io/ Blokkutforsker: https://scope.klaytn.com/token/0x5fff3a6c16c2208103f318f4713d4d90601a7313 Kjøp KLEVA nå!

Kleva (KLEVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kleva (KLEVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Total forsyning: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M Sirkulerende forsyning: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M All-time high: $ 0.2887 $ 0.2887 $ 0.2887 All-Time Low: $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 Nåværende pris: $ 0.0602 $ 0.0602 $ 0.0602 Lær mer om Kleva (KLEVA) pris

Kleva (KLEVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kleva (KLEVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KLEVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KLEVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KLEVAs tokenomics, kan du utforske KLEVA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KLEVA Interessert i å legge til Kleva (KLEVA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KLEVA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KLEVA på MEXC nå!

Kleva (KLEVA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KLEVA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KLEVA nå!

KLEVA prisforutsigelse Vil du vite hvor KLEVA kan være på vei? Vår KLEVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KLEVA tokenets prisforutsigelse nå!

