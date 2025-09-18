Hva er KiloEx (KILO)

Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi.

KiloEx Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KiloEx (KILO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KiloEx (KILO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KiloEx.

KiloEx (KILO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KiloEx (KILO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KILO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe KiloEx (KILO)

KiloEx Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KiloEx, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om KiloEx Hvor mye er KiloEx (KILO) verdt i dag? Live KILO prisen i USD er 0.03039 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KILO-til-USD-pris? $ 0.03039 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KILO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for KiloEx? Markedsverdien for KILO er $ 6.43M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KILO? Den sirkulerende forsyningen av KILO er 211.70M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKILO ? KILO oppnådde en ATH-pris på 0.15304078846174016 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KILO? KILO så en ATL-pris på 0.03911088811156754 USD . Hva er handelsvolumet til KILO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KILO er $ 223.36K USD . Vil KILO gå høyere i år? KILO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KILO prisprognosen for en mer grundig analyse.

KiloEx (KILO) Viktige bransjeoppdateringer

