KiloEx (KILO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KiloEx (KILO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

KiloEx (KILO) Informasjon Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi. Offisiell nettside: https://www.kiloex.io Teknisk dokument: https://docs.kiloex.io/kiloex Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0xfcd05460CB7f8f92Ec5e82c939c599f531A7019a Kjøp KILO nå!

KiloEx (KILO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KiloEx (KILO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.03M Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 211.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.39M All-time high: $ 0.2 All-Time Low: $ 0.03911088811156754 Nåværende pris: $ 0.04739 Lær mer om KiloEx (KILO) pris

KiloEx (KILO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KiloEx (KILO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KILO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KILO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KILOs tokenomics, kan du utforske KILO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KILO Interessert i å legge til KiloEx (KILO) i porteføljen din?

KiloEx (KILO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KILO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KILO nå!

KILO prisforutsigelse Vil du vite hvor KILO kan være på vei? Vår KILO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KILO tokenets prisforutsigelse nå!

