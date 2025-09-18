Hva er Kendu Inu (KENDU)

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Kendu Inu (KENDU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kendu Inu (KENDU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KENDU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kendu Inu Hvor mye er Kendu Inu (KENDU) verdt i dag? Live KENDU prisen i USD er 0.00001111 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KENDU-til-USD-pris? $ 0.00001111 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KENDU til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Kendu Inu? Markedsverdien for KENDU er $ 10.54M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KENDU? Den sirkulerende forsyningen av KENDU er 948.43B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKENDU ? KENDU oppnådde en ATH-pris på 0.000269385444985593 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KENDU? KENDU så en ATL-pris på 0.000006348332403023 USD . Hva er handelsvolumet til KENDU? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KENDU er $ 49.63K USD . Vil KENDU gå høyere i år? KENDU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KENDU prisprognosen for en mer grundig analyse.

Kendu Inu (KENDU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

