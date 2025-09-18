Dagens Kendu Inu livepris er 0.00001111 USD. Spor prisoppdateringer for KENDU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KENDU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kendu Inu livepris er 0.00001111 USD. Spor prisoppdateringer for KENDU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KENDU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KENDU

KENDU Prisinformasjon

KENDU Offisiell nettside

KENDU tokenomics

KENDU Prisprognose

KENDU-historikk

KENDU Kjøpeguide

KENDU-til-fiat-valutakonverter

KENDU Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Kendu Inu Logo

Kendu Inu Pris(KENDU)

1 KENDU til USD livepris:

$0.00001111
$0.00001111$0.00001111
-1.41%1D
USD
Kendu Inu (KENDU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:44:12 (UTC+8)

Kendu Inu (KENDU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001111
$ 0.00001111$ 0.00001111
24 timer lav
$ 0.00001225
$ 0.00001225$ 0.00001225
24 timer høy

$ 0.00001111
$ 0.00001111$ 0.00001111

$ 0.00001225
$ 0.00001225$ 0.00001225

$ 0.000269385444985593
$ 0.000269385444985593$ 0.000269385444985593

$ 0.000006348332403023
$ 0.000006348332403023$ 0.000006348332403023

-0.90%

-1.41%

-14.61%

-14.61%

Kendu Inu (KENDU) sanntidsprisen er $ 0.00001111. I løpet av de siste 24 timene har KENDU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001111 og et toppnivå på $ 0.00001225, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KENDU er $ 0.000269385444985593, mens den rekordlave prisen er $ 0.000006348332403023.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KENDU endret seg med -0.90% i løpet av den siste timen, -1.41% over 24 timer og -14.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kendu Inu (KENDU) Markedsinformasjon

No.1163

$ 10.54M
$ 10.54M$ 10.54M

$ 49.63K
$ 49.63K$ 49.63K

$ 11.11M
$ 11.11M$ 11.11M

948.43B
948.43B 948.43B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

996,747,147,258
996,747,147,258 996,747,147,258

94.84%

ETH

Nåværende markedsverdi på Kendu Inu er $ 10.54M, med et 24-timers handelsvolum på $ 49.63K. Den sirkulerende forsyningen på KENDU er 948.43B, med en total tilgang på 996747147258. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.11M.

Kendu Inu (KENDU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Kendu Inu for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000001589-1.41%
30 dager$ -0.00000494-30.78%
60 dager$ -0.00001238-52.71%
90 dager$ -0.00000952-46.15%
Kendu Inu Prisendring i dag

I dag registrerte KENDU en endring på $ -0.0000001589 (-1.41%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Kendu Inu 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00000494 (-30.78%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Kendu Inu 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KENDU en endring på $ -0.00001238 (-52.71%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Kendu Inu 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00000952-46.15% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Kendu Inu (KENDU)?

Sjekk ut Kendu Inu Prishistorikk-siden nå.

Hva er Kendu Inu (KENDU)

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Kendu Inu er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Kendu Inu investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KENDU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Kendu Inu på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Kendu Inu kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Kendu Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kendu Inu (KENDU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kendu Inu (KENDU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kendu Inu.

Sjekk Kendu Inuprisprognosen nå!

Kendu Inu (KENDU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kendu Inu (KENDU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KENDU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kendu Inu (KENDU)

Leter du etter hvordan du kjøperKendu Inu? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kendu Inu på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KENDU til lokale valutaer

1 Kendu Inu(KENDU) til VND
0.29235965
1 Kendu Inu(KENDU) til AUD
A$0.0000167761
1 Kendu Inu(KENDU) til GBP
0.0000082214
1 Kendu Inu(KENDU) til EUR
0.0000094435
1 Kendu Inu(KENDU) til USD
$0.00001111
1 Kendu Inu(KENDU) til MYR
RM0.000046662
1 Kendu Inu(KENDU) til TRY
0.0004597318
1 Kendu Inu(KENDU) til JPY
¥0.00163317
1 Kendu Inu(KENDU) til ARS
ARS$0.0163863612
1 Kendu Inu(KENDU) til RUB
0.000927685
1 Kendu Inu(KENDU) til INR
0.0009786799
1 Kendu Inu(KENDU) til IDR
Rp0.1851665926
1 Kendu Inu(KENDU) til KRW
0.0155166704
1 Kendu Inu(KENDU) til PHP
0.0006337144
1 Kendu Inu(KENDU) til EGP
￡E.0.0005350576
1 Kendu Inu(KENDU) til BRL
R$0.0000591052
1 Kendu Inu(KENDU) til CAD
C$0.0000152207
1 Kendu Inu(KENDU) til BDT
0.0013525314
1 Kendu Inu(KENDU) til NGN
0.0166067836
1 Kendu Inu(KENDU) til COP
$0.0432295655
1 Kendu Inu(KENDU) til ZAR
R.0.0001925363
1 Kendu Inu(KENDU) til UAH
0.0004590652
1 Kendu Inu(KENDU) til TZS
T.Sh.0.0274999164
1 Kendu Inu(KENDU) til VES
Bs0.00181093
1 Kendu Inu(KENDU) til CLP
$0.01061005
1 Kendu Inu(KENDU) til PKR
Rs0.0031534624
1 Kendu Inu(KENDU) til KZT
0.0060150651
1 Kendu Inu(KENDU) til THB
฿0.0003534091
1 Kendu Inu(KENDU) til TWD
NT$0.0003357442
1 Kendu Inu(KENDU) til AED
د.إ0.0000407737
1 Kendu Inu(KENDU) til CHF
Fr0.0000087769
1 Kendu Inu(KENDU) til HKD
HK$0.0000863247
1 Kendu Inu(KENDU) til AMD
֏0.004251797
1 Kendu Inu(KENDU) til MAD
.د.م0.0001002122
1 Kendu Inu(KENDU) til MXN
$0.0002042018
1 Kendu Inu(KENDU) til SAR
ريال0.0000416625
1 Kendu Inu(KENDU) til ETB
Br0.0015950627
1 Kendu Inu(KENDU) til KES
KSh0.0014351898
1 Kendu Inu(KENDU) til JOD
د.أ0.00000787699
1 Kendu Inu(KENDU) til PLN
0.0000402182
1 Kendu Inu(KENDU) til RON
лв0.0000478841
1 Kendu Inu(KENDU) til SEK
kr0.000104434
1 Kendu Inu(KENDU) til BGN
лв0.0000184426
1 Kendu Inu(KENDU) til HUF
Ft0.0036909642
1 Kendu Inu(KENDU) til CZK
0.0002295326
1 Kendu Inu(KENDU) til KWD
د.ك0.00000338855
1 Kendu Inu(KENDU) til ILS
0.0000369963
1 Kendu Inu(KENDU) til BOB
Bs0.0000767701
1 Kendu Inu(KENDU) til AZN
0.000018887
1 Kendu Inu(KENDU) til TJS
SM0.0001039896
1 Kendu Inu(KENDU) til GEL
0.000029997
1 Kendu Inu(KENDU) til AOA
Kz0.0101275427
1 Kendu Inu(KENDU) til BHD
.د.ب0.00000418847
1 Kendu Inu(KENDU) til BMD
$0.00001111
1 Kendu Inu(KENDU) til DKK
kr0.0000705485
1 Kendu Inu(KENDU) til HNL
L0.0002911931
1 Kendu Inu(KENDU) til MUR
0.0005037274
1 Kendu Inu(KENDU) til NAD
$0.0001927585
1 Kendu Inu(KENDU) til NOK
kr0.0001104334
1 Kendu Inu(KENDU) til NZD
$0.000018887
1 Kendu Inu(KENDU) til PAB
B/.0.00001111
1 Kendu Inu(KENDU) til PGK
K0.0000464398
1 Kendu Inu(KENDU) til QAR
ر.ق0.0000403293
1 Kendu Inu(KENDU) til RSD
дин.0.0011078892
1 Kendu Inu(KENDU) til UZS
soʻm0.1371603937
1 Kendu Inu(KENDU) til ALL
L0.0009161306
1 Kendu Inu(KENDU) til ANG
ƒ0.0000198869
1 Kendu Inu(KENDU) til AWG
ƒ0.000019998
1 Kendu Inu(KENDU) til BBD
$0.00002222
1 Kendu Inu(KENDU) til BAM
KM0.0000184426
1 Kendu Inu(KENDU) til BIF
Fr0.03316335
1 Kendu Inu(KENDU) til BND
$0.0000142208
1 Kendu Inu(KENDU) til BSD
$0.00001111
1 Kendu Inu(KENDU) til JMD
$0.0017821551
1 Kendu Inu(KENDU) til KHR
0.0446184266
1 Kendu Inu(KENDU) til KMF
Fr0.00464398
1 Kendu Inu(KENDU) til LAK
0.2415217343
1 Kendu Inu(KENDU) til LKR
Rs0.0033605528
1 Kendu Inu(KENDU) til MDL
L0.000183315
1 Kendu Inu(KENDU) til MGA
Ar0.0491591947
1 Kendu Inu(KENDU) til MOP
P0.0000889911
1 Kendu Inu(KENDU) til MVR
0.000169983
1 Kendu Inu(KENDU) til MWK
MK0.0192881821
1 Kendu Inu(KENDU) til MZN
MT0.000709929
1 Kendu Inu(KENDU) til NPR
Rs0.0015656212
1 Kendu Inu(KENDU) til PYG
0.07934762
1 Kendu Inu(KENDU) til RWF
Fr0.01609839
1 Kendu Inu(KENDU) til SBD
$0.000091102
1 Kendu Inu(KENDU) til SCR
0.0001592063
1 Kendu Inu(KENDU) til SRD
$0.0004231799
1 Kendu Inu(KENDU) til SVC
$0.0000972125
1 Kendu Inu(KENDU) til SZL
L0.0001927585
1 Kendu Inu(KENDU) til TMT
m0.000038885
1 Kendu Inu(KENDU) til TND
د.ت0.0000323301
1 Kendu Inu(KENDU) til TTD
$0.0000752147
1 Kendu Inu(KENDU) til UGX
Sh0.03897388
1 Kendu Inu(KENDU) til XAF
Fr0.00619938
1 Kendu Inu(KENDU) til XCD
$0.000029997
1 Kendu Inu(KENDU) til XOF
Fr0.00619938
1 Kendu Inu(KENDU) til XPF
Fr0.00112211
1 Kendu Inu(KENDU) til BWP
P0.0001479852
1 Kendu Inu(KENDU) til BZD
$0.0000223311
1 Kendu Inu(KENDU) til CVE
$0.0010418958
1 Kendu Inu(KENDU) til DJF
Fr0.00196647
1 Kendu Inu(KENDU) til DOP
$0.0006890422
1 Kendu Inu(KENDU) til DZD
د.ج0.0014393005
1 Kendu Inu(KENDU) til FJD
$0.0000249975
1 Kendu Inu(KENDU) til GNF
Fr0.09660145
1 Kendu Inu(KENDU) til GTQ
Q0.0000851026
1 Kendu Inu(KENDU) til GYD
$0.0023252119
1 Kendu Inu(KENDU) til ISK
kr0.00134431

Kendu Inu Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kendu Inu, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Kendu Inu nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Kendu Inu

Hvor mye er Kendu Inu (KENDU) verdt i dag?
Live KENDU prisen i USD er 0.00001111 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KENDU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KENDU til USD er $ 0.00001111. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kendu Inu?
Markedsverdien for KENDU er $ 10.54M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KENDU?
Den sirkulerende forsyningen av KENDU er 948.43B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKENDU ?
KENDU oppnådde en ATH-pris på 0.000269385444985593 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KENDU?
KENDU så en ATL-pris på 0.000006348332403023 USD.
Hva er handelsvolumet til KENDU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KENDU er $ 49.63K USD.
Vil KENDU gå høyere i år?
KENDU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KENDU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:44:12 (UTC+8)

Kendu Inu (KENDU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

KENDU-til-USD-kalkulator

Beløp

KENDU
KENDU
USD
USD

1 KENDU = 0.00001111 USD

Handle KENDU

KENDUUSDT
$0.00001111
$0.00001111$0.00001111
-1.41%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker