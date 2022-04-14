Kendu Inu (KENDU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kendu Inu (KENDU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kendu Inu (KENDU) Informasjon Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack? Offisiell nettside: https://kendu.io/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45 Kjøp KENDU nå!

Kendu Inu (KENDU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kendu Inu (KENDU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.70M $ 10.70M $ 10.70M Total forsyning: $ 996.75B $ 996.75B $ 996.75B Sirkulerende forsyning: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.28M $ 11.28M $ 11.28M All-time high: $ 0.00010297 $ 0.00010297 $ 0.00010297 All-Time Low: $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 Nåværende pris: $ 0.00001128 $ 0.00001128 $ 0.00001128 Lær mer om Kendu Inu (KENDU) pris

Kendu Inu (KENDU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kendu Inu (KENDU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KENDU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KENDU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KENDUs tokenomics, kan du utforske KENDU tokenets livepris!

Kendu Inu (KENDU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KENDU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KENDU nå!

KENDU prisforutsigelse Vil du vite hvor KENDU kan være på vei? Vår KENDU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KENDU tokenets prisforutsigelse nå!

