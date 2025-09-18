Dagens Kodexa livepris er 0.0167 USD. Spor prisoppdateringer for KDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kodexa livepris er 0.0167 USD. Spor prisoppdateringer for KDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Kodexa Pris(KDX)

Kodexa (KDX) Live prisdiagram
Kodexa (KDX) Prisinformasjon (USD)

Kodexa (KDX) sanntidsprisen er $ 0.0167. I løpet av de siste 24 timene har KDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01669 og et toppnivå på $ 0.01743, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KDX er $ 0.03729922025269791, mens den rekordlave prisen er $ 0.016574554401517342.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KDX endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -2.68% over 24 timer og +0.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kodexa (KDX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Kodexa er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 186.01K. Den sirkulerende forsyningen på KDX er 0.00, med en total tilgang på 699950000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.69M.

Kodexa (KDX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Kodexa for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0004599-2.68%
30 dager$ -0.00118-6.60%
60 dager$ -0.0016-8.75%
90 dager$ -0.0027-13.92%
Kodexa Prisendring i dag

I dag registrerte KDX en endring på $ -0.0004599 (-2.68%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Kodexa 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00118 (-6.60%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Kodexa 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KDX en endring på $ -0.0016 (-8.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Kodexa 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0027-13.92% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Kodexa (KDX)?

Sjekk ut Kodexa Prishistorikk-siden nå.

Hva er Kodexa (KDX)

Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform.

Kodexa er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Kodexa investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KDX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Kodexa på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Kodexa kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Kodexa Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kodexa (KDX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kodexa (KDX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kodexa.

Sjekk Kodexaprisprognosen nå!

Kodexa (KDX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kodexa (KDX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KDX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kodexa (KDX)

Leter du etter hvordan du kjøperKodexa? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kodexa på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

