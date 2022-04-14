Kodexa (KDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kodexa (KDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kodexa (KDX) Informasjon Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform. Offisiell nettside: https://www.mosaicalpha.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xB007549db2A335364dfdCE86001Ee3b081051f03 Kjøp KDX nå!

Kodexa (KDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kodexa (KDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 699.95M $ 699.95M $ 699.95M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.83M $ 11.83M $ 11.83M All-time high: $ 0.02589 $ 0.02589 $ 0.02589 All-Time Low: $ 0.0165061779135822 $ 0.0165061779135822 $ 0.0165061779135822 Nåværende pris: $ 0.0169 $ 0.0169 $ 0.0169 Lær mer om Kodexa (KDX) pris

Kodexa (KDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kodexa (KDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KDXs tokenomics, kan du utforske KDX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KDX Interessert i å legge til Kodexa (KDX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KDX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KDX på MEXC nå!

Kodexa (KDX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KDX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KDX nå!

KDX prisforutsigelse Vil du vite hvor KDX kan være på vei? Vår KDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KDX tokenets prisforutsigelse nå!

