Hva er KASPY (KASPY)

A meme token built on the Kaspa blockchain. born from a true story of resilience, where a three-legged cat was saved by selling crypto assets to cover the vet bills.

KASPY er tilgjengelig på MEXC



I tillegg kan du:

- Sjekk KASPY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om KASPY på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din KASPY kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

KASPY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KASPY (KASPY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KASPY (KASPY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KASPY.

Sjekk KASPYprisprognosen nå!

KASPY (KASPY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KASPY (KASPY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KASPY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe KASPY (KASPY)

Leter du etter hvordan du kjøperKASPY? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe KASPY på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KASPY til lokale valutaer

Prøv konverting

KASPY Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KASPY, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om KASPY Hvor mye er KASPY (KASPY) verdt i dag? Live KASPY prisen i USD er 0.00001709 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KASPY-til-USD-pris? $ 0.00001709 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KASPY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for KASPY? Markedsverdien for KASPY er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KASPY? Den sirkulerende forsyningen av KASPY er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKASPY ? KASPY oppnådde en ATH-pris på 0.000094613458299034 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KASPY? KASPY så en ATL-pris på 0.000005574622151436 USD . Hva er handelsvolumet til KASPY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KASPY er $ 28.56K USD . Vil KASPY gå høyere i år? KASPY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KASPY prisprognosen for en mer grundig analyse.

KASPY (KASPY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

