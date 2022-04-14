KASPY (KASPY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KASPY (KASPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KASPY (KASPY) Informasjon A meme token built on the Kaspa blockchain. born from a true story of resilience, where a three-legged cat was saved by selling crypto assets to cover the vet bills. Offisiell nettside: https://kaspy.io/ Blokkutforsker: https://kas.fyi/token/krc20/KASPY Kjøp KASPY nå!

KASPY (KASPY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KASPY (KASPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 333.33B $ 333.33B $ 333.33B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M All-time high: $ 0.0000789 $ 0.0000789 $ 0.0000789 All-Time Low: $ 0.000005574622151436 $ 0.000005574622151436 $ 0.000005574622151436 Nåværende pris: $ 0.00001459 $ 0.00001459 $ 0.00001459 Lær mer om KASPY (KASPY) pris

KASPY (KASPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KASPY (KASPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KASPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KASPY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KASPYs tokenomics, kan du utforske KASPY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KASPY Interessert i å legge til KASPY (KASPY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KASPY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KASPY på MEXC nå!

KASPY (KASPY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KASPY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KASPY nå!

KASPY prisforutsigelse Vil du vite hvor KASPY kan være på vei? Vår KASPY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KASPY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!