Dagens KARURA livepris er 0.02591 USD. Spor prisoppdateringer for KAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

KARURA Pris(KAR)

$0.02584
+3.44%1D
KARURA (KAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:15:21 (UTC+8)

KARURA (KAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0231
24 timer lav
$ 0.02737
24 timer høy

$ 0.0231
$ 0.02737
$ 13.1813767070817
$ 0
+3.84%

+3.44%

+0.73%

+0.73%

KARURA (KAR) sanntidsprisen er $ 0.02591. I løpet av de siste 24 timene har KAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0231 og et toppnivå på $ 0.02737, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAR er $ 13.1813767070817, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAR endret seg med +3.84% i løpet av den siste timen, +3.44% over 24 timer og +0.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KARURA (KAR) Markedsinformasjon

No.1722

$ 3.02M
$ 56.68K
$ 4.15M
116.67M
160,000,000
2021-07-21 00:00:00

KAR

Nåværende markedsverdi på KARURA er $ 3.02M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.68K. Den sirkulerende forsyningen på KAR er 116.67M, med en total tilgang på 160000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.15M.

KARURA (KAR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene KARURA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0008593+3.44%
30 dager$ -0.00093-3.47%
60 dager$ -0.00981-27.47%
90 dager$ +0.00204+8.54%
KARURA Prisendring i dag

I dag registrerte KAR en endring på $ +0.0008593 (+3.44%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

KARURA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00093 (-3.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

KARURA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KAR en endring på $ -0.00981 (-27.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

KARURA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00204+8.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Hva er KARURA (KAR)

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

KARURA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

KARURA Prisforutsigelse (USD)

KARURA (KAR) tokenomics

Hvordan kjøpe KARURA (KAR)

KAR til lokale valutaer

1 KARURA(KAR) til VND
681.82165
1 KARURA(KAR) til AUD
A$0.0391241
1 KARURA(KAR) til GBP
0.0191734
1 KARURA(KAR) til EUR
0.0220235
1 KARURA(KAR) til USD
$0.02591
1 KARURA(KAR) til MYR
RM0.108822
1 KARURA(KAR) til TRY
1.0721558
1 KARURA(KAR) til JPY
¥3.80877
1 KARURA(KAR) til ARS
ARS$38.2151772
1 KARURA(KAR) til RUB
2.163485
1 KARURA(KAR) til INR
2.2824119
1 KARURA(KAR) til IDR
Rp431.8331606
1 KARURA(KAR) til KRW
36.1869424
1 KARURA(KAR) til PHP
1.4771291
1 KARURA(KAR) til EGP
￡E.1.2478256
1 KARURA(KAR) til BRL
R$0.1375821
1 KARURA(KAR) til CAD
C$0.0354967
1 KARURA(KAR) til BDT
3.1542834
1 KARURA(KAR) til NGN
38.7292316
1 KARURA(KAR) til COP
$101.2109375
1 KARURA(KAR) til ZAR
R.0.4490203
1 KARURA(KAR) til UAH
1.0706012
1 KARURA(KAR) til TZS
T.Sh.64.1334684
1 KARURA(KAR) til VES
Bs4.22333
1 KARURA(KAR) til CLP
$24.74405
1 KARURA(KAR) til PKR
Rs7.3542944
1 KARURA(KAR) til KZT
14.0279331
1 KARURA(KAR) til THB
฿0.823938
1 KARURA(KAR) til TWD
NT$0.7830002
1 KARURA(KAR) til AED
د.إ0.0950897
1 KARURA(KAR) til CHF
Fr0.0204689
1 KARURA(KAR) til HKD
HK$0.2013207
1 KARURA(KAR) til AMD
֏9.915757
1 KARURA(KAR) til MAD
.د.م0.2337082
1 KARURA(KAR) til MXN
$0.4764849
1 KARURA(KAR) til SAR
ريال0.0971625
1 KARURA(KAR) til ETB
Br3.7198987
1 KARURA(KAR) til KES
KSh3.3470538
1 KARURA(KAR) til JOD
د.أ0.01837019
1 KARURA(KAR) til PLN
0.0937942
1 KARURA(KAR) til RON
лв0.1119312
1 KARURA(KAR) til SEK
kr0.2438131
1 KARURA(KAR) til BGN
лв0.0430106
1 KARURA(KAR) til HUF
Ft8.6078202
1 KARURA(KAR) til CZK
0.5358188
1 KARURA(KAR) til KWD
د.ك0.00790255
1 KARURA(KAR) til ILS
0.0862803
1 KARURA(KAR) til BOB
Bs0.1790381
1 KARURA(KAR) til AZN
0.044047
1 KARURA(KAR) til TJS
SM0.2425176
1 KARURA(KAR) til GEL
0.069957
1 KARURA(KAR) til AOA
Kz23.6187787
1 KARURA(KAR) til BHD
.د.ب0.00976807
1 KARURA(KAR) til BMD
$0.02591
1 KARURA(KAR) til DKK
kr0.1645285
1 KARURA(KAR) til HNL
L0.6791011
1 KARURA(KAR) til MUR
1.1747594
1 KARURA(KAR) til NAD
$0.4495385
1 KARURA(KAR) til NOK
kr0.2575454
1 KARURA(KAR) til NZD
$0.044047
1 KARURA(KAR) til PAB
B/.0.02591
1 KARURA(KAR) til PGK
K0.1083038
1 KARURA(KAR) til QAR
ر.ق0.0940533
1 KARURA(KAR) til RSD
дин.2.5840043
1 KARURA(KAR) til UZS
soʻm319.8763097
1 KARURA(KAR) til ALL
L2.1365386
1 KARURA(KAR) til ANG
ƒ0.0463789
1 KARURA(KAR) til AWG
ƒ0.046638
1 KARURA(KAR) til BBD
$0.05182
1 KARURA(KAR) til BAM
KM0.0430106
1 KARURA(KAR) til BIF
Fr77.34135
1 KARURA(KAR) til BND
$0.0331648
1 KARURA(KAR) til BSD
$0.02591
1 KARURA(KAR) til JMD
$4.1562231
1 KARURA(KAR) til KHR
104.0561146
1 KARURA(KAR) til KMF
Fr10.83038
1 KARURA(KAR) til LAK
563.2608583
1 KARURA(KAR) til LKR
Rs7.8372568
1 KARURA(KAR) til MDL
L0.427515
1 KARURA(KAR) til MGA
Ar114.6457907
1 KARURA(KAR) til MOP
P0.2075391
1 KARURA(KAR) til MVR
0.396423
1 KARURA(KAR) til MWK
MK44.9826101
1 KARURA(KAR) til MZN
MT1.655649
1 KARURA(KAR) til NPR
Rs3.6512372
1 KARURA(KAR) til PYG
185.04922
1 KARURA(KAR) til RWF
Fr37.54359
1 KARURA(KAR) til SBD
$0.212462
1 KARURA(KAR) til SCR
0.3712903
1 KARURA(KAR) til SRD
$0.9869119
1 KARURA(KAR) til SVC
$0.2267125
1 KARURA(KAR) til SZL
L0.4495385
1 KARURA(KAR) til TMT
m0.090685
1 KARURA(KAR) til TND
د.ت0.0753981
1 KARURA(KAR) til TTD
$0.1754107
1 KARURA(KAR) til UGX
Sh90.89228
1 KARURA(KAR) til XAF
Fr14.45778
1 KARURA(KAR) til XCD
$0.069957
1 KARURA(KAR) til XOF
Fr14.45778
1 KARURA(KAR) til XPF
Fr2.61691
1 KARURA(KAR) til BWP
P0.3451212
1 KARURA(KAR) til BZD
$0.0520791
1 KARURA(KAR) til CVE
$2.4298398
1 KARURA(KAR) til DJF
Fr4.58607
1 KARURA(KAR) til DOP
$1.6069382
1 KARURA(KAR) til DZD
د.ج3.3568996
1 KARURA(KAR) til FJD
$0.0582975
1 KARURA(KAR) til GNF
Fr225.28745
1 KARURA(KAR) til GTQ
Q0.1984706
1 KARURA(KAR) til GYD
$5.4227039
1 KARURA(KAR) til ISK
kr3.13511

For en mer dyptgående forståelse av KARURA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell KARURA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om KARURA

Hvor mye er KARURA (KAR) verdt i dag?
Live KAR prisen i USD er 0.02591 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KAR til USD er $ 0.02591. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KARURA?
Markedsverdien for KAR er $ 3.02M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KAR?
Den sirkulerende forsyningen av KAR er 116.67M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKAR ?
KAR oppnådde en ATH-pris på 13.1813767070817 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KAR?
KAR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KAR er $ 56.68K USD.
Vil KAR gå høyere i år?
KAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:15:21 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

