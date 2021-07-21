Hva er KARURA (KAR)

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

KARURA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KARURA (KAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KARURA (KAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KARURA.

Sjekk KARURAprisprognosen nå!

KARURA (KAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KARURA (KAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KAR tokenets omfattende tokenomics nå!

KARURA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KARURA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er markedsverdien for KARURA? Markedsverdien for KAR er $ 3.02M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KAR? Den sirkulerende forsyningen av KAR er 116.67M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKAR ? KAR oppnådde en ATH-pris på 13.1813767070817 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KAR? KAR så en ATL-pris på 0 USD .

KARURA (KAR) Viktige bransjeoppdateringer

