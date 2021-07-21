KARURA (KAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KARURA (KAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KARURA (KAR) Informasjon Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time. Offisiell nettside: http://karura.network Teknisk dokument: https://github.com/AcalaNetwork/Acala-white-paper Blokkutforsker: https://karura.subscan.io/ Kjøp KAR nå!

KARURA (KAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KARURA (KAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Total forsyning: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Sirkulerende forsyning: $ 116.67M $ 116.67M $ 116.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M All-time high: $ 13.4167 $ 13.4167 $ 13.4167 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0253 $ 0.0253 $ 0.0253 Lær mer om KARURA (KAR) pris

KARURA (KAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KARURA (KAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KARs tokenomics, kan du utforske KAR tokenets livepris!

