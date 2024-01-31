Jupiter (JUP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jupiter (JUP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jupiter (JUP) Informasjon Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana's primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network. Offisiell nettside: https://jup.ag/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN

Jupiter (JUP) Tokenomics og prisanalyse Markedsverdi: $ 1.62B Total forsyning: $ 7.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.11B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.65B All-time high: $ 1.8456 All-Time Low: $ 0.3063747642827529 Nåværende pris: $ 0.521

Dybdegående tokenstruktur for Jupiter (JUP) Dykk dypere inn i hvordan JUP tokener utstedes, tildeles og låses opp. Denne delen fremhever viktige aspekter ved tokenets økonomiske struktur: nytteverdi, insentiver og overdragelse. 1. Issuance Mechanism Total Supply: 10 billion JUP tokens were minted at genesis.

10 billion JUP tokens were minted at genesis. Initial Distribution: The tokens were split equally between team and community wallets (50% each).

The tokens were split equally between team and community wallets (50% each). Launch Sale: On January 31, 2024, Jupiter conducted a seven-day open market sale using a single-sided USDC-JUP Dynamic Liquidity Market Maker (DLMM) pool on Meteora. The starting price was $0.40 per token. The DLMM pool provided initial liquidity and price support, with USDC locked for seven days to support the token price during the sale. 2. Allocation Mechanism Allocation Category Amount (JUP) % of Total Supply Vesting/Locking Details Team Members 2,000,000,000 20% Vests over 2 years after a 1-year cliff Strategic Reserve 2,000,000,000 20% Locked for at least 1 year; 6 months' notice before any liquidity event Liquidity Provision 1,000,000,000 10% Used for initial liquidity and launch pool Community Airdrops 4,000,000,000 40% Four rounds of airdrops; no disclosed vesting schedule Contributors & Grants 1,000,000,000 10% For contributors and grants; no disclosed vesting schedule Launch Pool 250,000,000 2.5% Allocated to the launch pool for the open market sale SPL MER Tokenholders 500,000,000 5% From Strategic Reserve; specific vesting not disclosed Note: Some allocations overlap (e.g., SPL MER allocation is from Strategic Reserve). 3. Usage and Incentive Mechanism Governance: JUP is the governance token for the Jupiter ecosystem. It is intended for voting on launchpad projects, strict list disputes, and grants. However, as of early 2024, there is no verifiable evidence that governance functionality is fully operational.

JUP is the governance token for the Jupiter ecosystem. It is intended for voting on launchpad projects, strict list disputes, and grants. However, as of early 2024, there is no verifiable evidence that governance functionality is fully operational. Staking & Rewards: Users can lock JUP tokens to receive voting power and participate in governance. Active Staking Rewards (ASR) are distributed quarterly, sourced from LFG fees and launchpad fees. Rewards are proportional to voting power, not voting outcome.

Users can lock JUP tokens to receive voting power and participate in governance. Active Staking Rewards (ASR) are distributed quarterly, sourced from LFG fees and launchpad fees. Rewards are proportional to voting power, not voting outcome. Liquidity Provision: Jupiter’s LFG Launchpad allows users to claim airdrop distributions and trade new tokens. The DLMM pool mechanism was used for the initial sale and liquidity. 4. Locking Mechanism Team Allocation: Subject to a 1-year cliff, then vests over 2 years.

Subject to a 1-year cliff, then vests over 2 years. Strategic Reserve: Locked for at least 1 year, with a minimum of 6 months' notice before any liquidity event.

Locked for at least 1 year, with a minimum of 6 months' notice before any liquidity event. Jupiter Lock: Jupiter provides an open-source, audited tool called "Jupiter Lock" for locking and distributing tokens over time, supporting cliffs and vesting for non-circulating supply. This tool is available for all project teams and is in beta. 5. Unlocking Time Team Tokens: Begin unlocking after a 1-year cliff, then linearly vest over 2 years.

Begin unlocking after a 1-year cliff, then linearly vest over 2 years. Strategic Reserve: Locked for at least 1 year from genesis; any unlocking requires 6 months' advance notice to the community.

Locked for at least 1 year from genesis; any unlocking requires 6 months' advance notice to the community. Community, Airdrops, Contributors: No specific vesting or unlocking schedule disclosed for these allocations. 6. Summary Table Mechanism Details Issuance 10B JUP minted at genesis, split 50/50 team/community Allocation See allocation table above Usage Governance, staking rewards, liquidity provision Incentives Quarterly staking rewards (ASR), airdrops, launchpad participation Locking Team (1-year cliff + 2-year vest), Strategic Reserve (1-year lock + 6-month notice) Unlocking Team: after 1 year, then linear; Strategic Reserve: after 1 year, with notice 7. Additional Notes No Protocol Fees: Jupiter does not charge protocol fees, but integrators can set their own platform fees on swaps.

Jupiter does not charge protocol fees, but integrators can set their own platform fees on swaps. Open Source: Jupiter’s token lock and governance tools are open source and audited.

Jupiter’s token lock and governance tools are open source and audited. Governance Status: As of early 2024, governance features are not fully operational, and no community proposals have been implemented without team consent. This overview synthesizes the available, verifiable information on Jupiter (JUP) token economics, including its issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. For the most current details or technical documentation, refer to Jupiter’s official resources and documentation.

Jupiter (JUP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jupiter (JUP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JUP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JUP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

