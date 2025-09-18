Hva er Jupiter (JUP)

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Jupiter er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Jupiter investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk JUP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Jupiter på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Jupiter kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Jupiter Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jupiter (JUP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jupiter (JUP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jupiter.

Sjekk Jupiterprisprognosen nå!

Jupiter (JUP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jupiter (JUP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JUP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Jupiter (JUP)

Leter du etter hvordan du kjøperJupiter? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Jupiter på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JUP til lokale valutaer

Prøv konverting

Jupiter Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Jupiter, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Jupiter Hvor mye er Jupiter (JUP) verdt i dag? Live JUP prisen i USD er 0.5234 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende JUP-til-USD-pris? $ 0.5234 . Sjekk ut Den nåværende prisen på JUP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Jupiter? Markedsverdien for JUP er $ 1.63B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av JUP? Den sirkulerende forsyningen av JUP er 3.11B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJUP ? JUP oppnådde en ATH-pris på 2.0433053112987576 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på JUP? JUP så en ATL-pris på 0.3063747642827529 USD . Hva er handelsvolumet til JUP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JUP er $ 956.68K USD . Vil JUP gå høyere i år? JUP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JUP prisprognosen for en mer grundig analyse.

Jupiter (JUP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?