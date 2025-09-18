Dagens Jupiter livepris er 0.5234 USD. Spor prisoppdateringer for JUP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JUP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Jupiter livepris er 0.5234 USD. Spor prisoppdateringer for JUP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JUP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Jupiter Logo

Jupiter Pris(JUP)

1 JUP til USD livepris:

$0.5234
$0.5234$0.5234
-6.09%1D
USD
Jupiter (JUP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:15:07 (UTC+8)

Jupiter (JUP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.5225
$ 0.5225$ 0.5225
24 timer lav
$ 0.5731
$ 0.5731$ 0.5731
24 timer høy

$ 0.5225
$ 0.5225$ 0.5225

$ 0.5731
$ 0.5731$ 0.5731

$ 2.0433053112987576
$ 2.0433053112987576$ 2.0433053112987576

$ 0.3063747642827529
$ 0.3063747642827529$ 0.3063747642827529

-2.21%

-6.09%

-6.12%

-6.12%

Jupiter (JUP) sanntidsprisen er $ 0.5234. I løpet av de siste 24 timene har JUP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5225 og et toppnivå på $ 0.5731, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JUP er $ 2.0433053112987576, mens den rekordlave prisen er $ 0.3063747642827529.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JUP endret seg med -2.21% i løpet av den siste timen, -6.09% over 24 timer og -6.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jupiter (JUP) Markedsinformasjon

No.63

$ 1.63B
$ 1.63B$ 1.63B

$ 956.68K
$ 956.68K$ 956.68K

$ 3.66B
$ 3.66B$ 3.66B

3.11B
3.11B 3.11B

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

6,999,011,591.222726
6,999,011,591.222726 6,999,011,591.222726

44.45%

0.04%

SOL

Nåværende markedsverdi på Jupiter er $ 1.63B, med et 24-timers handelsvolum på $ 956.68K. Den sirkulerende forsyningen på JUP er 3.11B, med en total tilgang på 6999011591.222726. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.66B.

Jupiter (JUP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Jupiter for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.033942-6.09%
30 dager$ +0.0322+6.55%
60 dager$ -0.0986-15.86%
90 dager$ +0.1498+40.09%
Jupiter Prisendring i dag

I dag registrerte JUP en endring på $ -0.033942 (-6.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Jupiter 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0322 (+6.55%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Jupiter 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så JUP en endring på $ -0.0986 (-15.86%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Jupiter 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1498+40.09% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Jupiter (JUP)?

Sjekk ut Jupiter Prishistorikk-siden nå.

Hva er Jupiter (JUP)

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Jupiter er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Jupiter investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk JUP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Jupiter på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Jupiter kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Jupiter Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jupiter (JUP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jupiter (JUP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jupiter.

Sjekk Jupiterprisprognosen nå!

Jupiter (JUP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jupiter (JUP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JUP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Jupiter (JUP)

Leter du etter hvordan du kjøperJupiter? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Jupiter på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JUP til lokale valutaer

1 Jupiter(JUP) til VND
13,773.271
1 Jupiter(JUP) til AUD
A$0.790334
1 Jupiter(JUP) til GBP
0.387316
1 Jupiter(JUP) til EUR
0.44489
1 Jupiter(JUP) til USD
$0.5234
1 Jupiter(JUP) til MYR
RM2.19828
1 Jupiter(JUP) til TRY
21.64259
1 Jupiter(JUP) til JPY
¥76.9398
1 Jupiter(JUP) til ARS
ARS$771.973128
1 Jupiter(JUP) til RUB
43.54688
1 Jupiter(JUP) til INR
46.106306
1 Jupiter(JUP) til IDR
Rp8,723.329844
1 Jupiter(JUP) til KRW
731.001376
1 Jupiter(JUP) til PHP
29.865204
1 Jupiter(JUP) til EGP
￡E.25.206944
1 Jupiter(JUP) til BRL
R$2.784488
1 Jupiter(JUP) til CAD
C$0.717058
1 Jupiter(JUP) til BDT
63.718716
1 Jupiter(JUP) til NGN
782.357384
1 Jupiter(JUP) til COP
$2,036.57557
1 Jupiter(JUP) til ZAR
R.9.08099
1 Jupiter(JUP) til UAH
21.626888
1 Jupiter(JUP) til TZS
T.Sh.1,295.540616
1 Jupiter(JUP) til VES
Bs85.3142
1 Jupiter(JUP) til CLP
$499.847
1 Jupiter(JUP) til PKR
Rs148.561856
1 Jupiter(JUP) til KZT
283.373994
1 Jupiter(JUP) til THB
฿16.665056
1 Jupiter(JUP) til TWD
NT$15.817148
1 Jupiter(JUP) til AED
د.إ1.920878
1 Jupiter(JUP) til CHF
Fr0.413486
1 Jupiter(JUP) til HKD
HK$4.066818
1 Jupiter(JUP) til AMD
֏200.30518
1 Jupiter(JUP) til MAD
.د.م4.721068
1 Jupiter(JUP) til MXN
$9.60439
1 Jupiter(JUP) til SAR
ريال1.96275
1 Jupiter(JUP) til ETB
Br75.144538
1 Jupiter(JUP) til KES
KSh67.612812
1 Jupiter(JUP) til JOD
د.أ0.3710906
1 Jupiter(JUP) til PLN
1.894708
1 Jupiter(JUP) til RON
лв2.255854
1 Jupiter(JUP) til SEK
kr4.91996
1 Jupiter(JUP) til BGN
лв0.868844
1 Jupiter(JUP) til HUF
Ft173.941522
1 Jupiter(JUP) til CZK
10.813444
1 Jupiter(JUP) til KWD
د.ك0.159637
1 Jupiter(JUP) til ILS
1.742922
1 Jupiter(JUP) til BOB
Bs3.616694
1 Jupiter(JUP) til AZN
0.88978
1 Jupiter(JUP) til TJS
SM4.899024
1 Jupiter(JUP) til GEL
1.41318
1 Jupiter(JUP) til AOA
Kz477.115738
1 Jupiter(JUP) til BHD
.د.ب0.1973218
1 Jupiter(JUP) til BMD
$0.5234
1 Jupiter(JUP) til DKK
kr3.318356
1 Jupiter(JUP) til HNL
L13.718314
1 Jupiter(JUP) til MUR
23.730956
1 Jupiter(JUP) til NAD
$9.08099
1 Jupiter(JUP) til NOK
kr5.197362
1 Jupiter(JUP) til NZD
$0.88978
1 Jupiter(JUP) til PAB
B/.0.5234
1 Jupiter(JUP) til PGK
K2.187812
1 Jupiter(JUP) til QAR
ر.ق1.899942
1 Jupiter(JUP) til RSD
дин.52.162044
1 Jupiter(JUP) til UZS
soʻm6,461.723678
1 Jupiter(JUP) til ALL
L43.159564
1 Jupiter(JUP) til ANG
ƒ0.936886
1 Jupiter(JUP) til AWG
ƒ0.94212
1 Jupiter(JUP) til BBD
$1.0468
1 Jupiter(JUP) til BAM
KM0.868844
1 Jupiter(JUP) til BIF
Fr1,562.349
1 Jupiter(JUP) til BND
$0.669952
1 Jupiter(JUP) til BSD
$0.5234
1 Jupiter(JUP) til JMD
$83.958594
1 Jupiter(JUP) til KHR
2,102.005804
1 Jupiter(JUP) til KMF
Fr218.7812
1 Jupiter(JUP) til LAK
11,378.260642
1 Jupiter(JUP) til LKR
Rs158.318032
1 Jupiter(JUP) til MDL
L8.6361
1 Jupiter(JUP) til MGA
Ar2,315.924618
1 Jupiter(JUP) til MOP
P4.192434
1 Jupiter(JUP) til MVR
8.00802
1 Jupiter(JUP) til MWK
MK908.679974
1 Jupiter(JUP) til MZN
MT33.44526
1 Jupiter(JUP) til NPR
Rs73.757528
1 Jupiter(JUP) til PYG
3,738.1228
1 Jupiter(JUP) til RWF
Fr758.4066
1 Jupiter(JUP) til SBD
$4.29188
1 Jupiter(JUP) til SCR
7.966148
1 Jupiter(JUP) til SRD
$19.936306
1 Jupiter(JUP) til SVC
$4.57975
1 Jupiter(JUP) til SZL
L9.08099
1 Jupiter(JUP) til TMT
m1.8319
1 Jupiter(JUP) til TND
د.ت1.523094
1 Jupiter(JUP) til TTD
$3.543418
1 Jupiter(JUP) til UGX
Sh1,836.0872
1 Jupiter(JUP) til XAF
Fr292.0572
1 Jupiter(JUP) til XCD
$1.41318
1 Jupiter(JUP) til XOF
Fr292.0572
1 Jupiter(JUP) til XPF
Fr52.8634
1 Jupiter(JUP) til BWP
P6.971688
1 Jupiter(JUP) til BZD
$1.052034
1 Jupiter(JUP) til CVE
$49.084452
1 Jupiter(JUP) til DJF
Fr93.1652
1 Jupiter(JUP) til DOP
$32.461268
1 Jupiter(JUP) til DZD
د.ج67.796002
1 Jupiter(JUP) til FJD
$1.17765
1 Jupiter(JUP) til GNF
Fr4,550.963
1 Jupiter(JUP) til GTQ
Q4.009244
1 Jupiter(JUP) til GYD
$109.542386
1 Jupiter(JUP) til ISK
kr63.3314

Jupiter Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Jupiter, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Jupiter nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Jupiter

Hvor mye er Jupiter (JUP) verdt i dag?
Live JUP prisen i USD er 0.5234 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JUP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JUP til USD er $ 0.5234. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jupiter?
Markedsverdien for JUP er $ 1.63B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JUP?
Den sirkulerende forsyningen av JUP er 3.11B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJUP ?
JUP oppnådde en ATH-pris på 2.0433053112987576 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JUP?
JUP så en ATL-pris på 0.3063747642827529 USD.
Hva er handelsvolumet til JUP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JUP er $ 956.68K USD.
Vil JUP gå høyere i år?
JUP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JUP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:15:07 (UTC+8)

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

JUP-til-USD-kalkulator

Beløp

JUP
JUP
USD
USD

1 JUP = 0.5234 USD

Handle JUP

JUPUSDT
$0.5234
$0.5234$0.5234
-6.13%

