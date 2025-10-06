JoJoWorld pris i dag

Sanntids JoJoWorld (JOJO) pris i dag er $ 0.02251, med en 2.73% endring de siste 24 timene. Nåværende JOJO til USD konverteringssats er $ 0.02251 per JOJO.

JoJoWorld rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- JOJO. I løpet av de siste 24 timene JOJO har den blitt handlet mellom $ 0.02183(laveste) og $ 0.02273 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har JOJO beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -14.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 48.17K.

JoJoWorld (JOJO) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 48.17K$ 48.17K $ 48.17K Fullt utvannet markedsverdi $ 18.01M$ 18.01M $ 18.01M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Offentlig blokkjede BSC

