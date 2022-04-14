Japan Open Chain (JOC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Japan Open Chain (JOC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Japan Open Chain (JOC) Informasjon Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators. Offisiell nettside: https://www.japanopenchain.org/en/ Teknisk dokument: https://www.jbfd.org/en/joc-whitepaper Blokkutforsker: https://explorer.japanopenchain.org/ Kjøp JOC nå!

Japan Open Chain (JOC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Japan Open Chain (JOC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 104.80M $ 104.80M $ 104.80M All-time high: $ 1 $ 1 $ 1 All-Time Low: $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 Nåværende pris: $ 0.1048 $ 0.1048 $ 0.1048 Lær mer om Japan Open Chain (JOC) pris

Japan Open Chain (JOC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Japan Open Chain (JOC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JOC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JOC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JOCs tokenomics, kan du utforske JOC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe JOC Interessert i å legge til Japan Open Chain (JOC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe JOC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper JOC på MEXC nå!

Japan Open Chain (JOC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JOC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JOC nå!

JOC prisforutsigelse Vil du vite hvor JOC kan være på vei? Vår JOC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JOC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!