Dagens Japan Open Chain livepris er 0.1068 USD. Spor prisoppdateringer for JOC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JOC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Japan Open Chain livepris er 0.1068 USD. Spor prisoppdateringer for JOC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JOC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om JOC

JOC Prisinformasjon

JOC teknisk dokument

JOC Offisiell nettside

JOC tokenomics

JOC Prisprognose

JOC-historikk

JOC Kjøpeguide

JOC-til-fiat-valutakonverter

JOC Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Japan Open Chain Logo

Japan Open Chain Pris(JOC)

1 JOC til USD livepris:

$0.1068
$0.1068$0.1068
-0.46%1D
USD
Japan Open Chain (JOC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:14:41 (UTC+8)

Japan Open Chain (JOC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1065
$ 0.1065$ 0.1065
24 timer lav
$ 0.1085
$ 0.1085$ 0.1085
24 timer høy

$ 0.1065
$ 0.1065$ 0.1065

$ 0.1085
$ 0.1085$ 0.1085

$ 0.2006639953949927
$ 0.2006639953949927$ 0.2006639953949927

$ 0.05313718186221487
$ 0.05313718186221487$ 0.05313718186221487

+0.09%

-0.45%

-4.65%

-4.65%

Japan Open Chain (JOC) sanntidsprisen er $ 0.1068. I løpet av de siste 24 timene har JOC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1065 og et toppnivå på $ 0.1085, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JOC er $ 0.2006639953949927, mens den rekordlave prisen er $ 0.05313718186221487.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JOC endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og -4.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Japan Open Chain (JOC) Markedsinformasjon

No.4212

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.36K
$ 100.36K$ 100.36K

$ 106.80M
$ 106.80M$ 106.80M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

JOC

Nåværende markedsverdi på Japan Open Chain er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.36K. Den sirkulerende forsyningen på JOC er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 106.80M.

Japan Open Chain (JOC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Japan Open Chain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000494-0.45%
30 dager$ +0.0272+34.17%
60 dager$ +0.0197+22.61%
90 dager$ -0.0045-4.05%
Japan Open Chain Prisendring i dag

I dag registrerte JOC en endring på $ -0.000494 (-0.45%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Japan Open Chain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0272 (+34.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Japan Open Chain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så JOC en endring på $ +0.0197 (+22.61%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Japan Open Chain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0045-4.05% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Japan Open Chain (JOC)?

Sjekk ut Japan Open Chain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Japan Open Chain (JOC)

Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators.

Japan Open Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Japan Open Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk JOC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Japan Open Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Japan Open Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Japan Open Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Japan Open Chain (JOC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Japan Open Chain (JOC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Japan Open Chain.

Sjekk Japan Open Chainprisprognosen nå!

Japan Open Chain (JOC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Japan Open Chain (JOC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JOC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Japan Open Chain (JOC)

Leter du etter hvordan du kjøperJapan Open Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Japan Open Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JOC til lokale valutaer

1 Japan Open Chain(JOC) til VND
2,810.442
1 Japan Open Chain(JOC) til AUD
A$0.161268
1 Japan Open Chain(JOC) til GBP
0.079032
1 Japan Open Chain(JOC) til EUR
0.09078
1 Japan Open Chain(JOC) til USD
$0.1068
1 Japan Open Chain(JOC) til MYR
RM0.44856
1 Japan Open Chain(JOC) til TRY
4.419384
1 Japan Open Chain(JOC) til JPY
¥15.6996
1 Japan Open Chain(JOC) til ARS
ARS$157.521456
1 Japan Open Chain(JOC) til RUB
8.9178
1 Japan Open Chain(JOC) til INR
9.408012
1 Japan Open Chain(JOC) til IDR
Rp1,779.999288
1 Japan Open Chain(JOC) til KRW
149.161152
1 Japan Open Chain(JOC) til PHP
6.088668
1 Japan Open Chain(JOC) til EGP
￡E.5.143488
1 Japan Open Chain(JOC) til BRL
R$0.567108
1 Japan Open Chain(JOC) til CAD
C$0.146316
1 Japan Open Chain(JOC) til BDT
13.001832
1 Japan Open Chain(JOC) til NGN
159.640368
1 Japan Open Chain(JOC) til COP
$417.1875
1 Japan Open Chain(JOC) til ZAR
R.1.850844
1 Japan Open Chain(JOC) til UAH
4.412976
1 Japan Open Chain(JOC) til TZS
T.Sh.264.355632
1 Japan Open Chain(JOC) til VES
Bs17.4084
1 Japan Open Chain(JOC) til CLP
$101.994
1 Japan Open Chain(JOC) til PKR
Rs30.314112
1 Japan Open Chain(JOC) til KZT
57.822588
1 Japan Open Chain(JOC) til THB
฿3.39624
1 Japan Open Chain(JOC) til TWD
NT$3.227496
1 Japan Open Chain(JOC) til AED
د.إ0.391956
1 Japan Open Chain(JOC) til CHF
Fr0.084372
1 Japan Open Chain(JOC) til HKD
HK$0.829836
1 Japan Open Chain(JOC) til AMD
֏40.87236
1 Japan Open Chain(JOC) til MAD
.د.م0.963336
1 Japan Open Chain(JOC) til MXN
$1.964052
1 Japan Open Chain(JOC) til SAR
ريال0.4005
1 Japan Open Chain(JOC) til ETB
Br15.333276
1 Japan Open Chain(JOC) til KES
KSh13.796424
1 Japan Open Chain(JOC) til JOD
د.أ0.0757212
1 Japan Open Chain(JOC) til PLN
0.386616
1 Japan Open Chain(JOC) til RON
лв0.461376
1 Japan Open Chain(JOC) til SEK
kr1.004988
1 Japan Open Chain(JOC) til BGN
лв0.177288
1 Japan Open Chain(JOC) til HUF
Ft35.481096
1 Japan Open Chain(JOC) til CZK
2.208624
1 Japan Open Chain(JOC) til KWD
د.ك0.032574
1 Japan Open Chain(JOC) til ILS
0.355644
1 Japan Open Chain(JOC) til BOB
Bs0.737988
1 Japan Open Chain(JOC) til AZN
0.18156
1 Japan Open Chain(JOC) til TJS
SM0.999648
1 Japan Open Chain(JOC) til GEL
0.28836
1 Japan Open Chain(JOC) til AOA
Kz97.355676
1 Japan Open Chain(JOC) til BHD
.د.ب0.0402636
1 Japan Open Chain(JOC) til BMD
$0.1068
1 Japan Open Chain(JOC) til DKK
kr0.67818
1 Japan Open Chain(JOC) til HNL
L2.799228
1 Japan Open Chain(JOC) til MUR
4.842312
1 Japan Open Chain(JOC) til NAD
$1.85298
1 Japan Open Chain(JOC) til NOK
kr1.061592
1 Japan Open Chain(JOC) til NZD
$0.18156
1 Japan Open Chain(JOC) til PAB
B/.0.1068
1 Japan Open Chain(JOC) til PGK
K0.446424
1 Japan Open Chain(JOC) til QAR
ر.ق0.387684
1 Japan Open Chain(JOC) til RSD
дин.10.651164
1 Japan Open Chain(JOC) til UZS
soʻm1,318.517556
1 Japan Open Chain(JOC) til ALL
L8.806728
1 Japan Open Chain(JOC) til ANG
ƒ0.191172
1 Japan Open Chain(JOC) til AWG
ƒ0.19224
1 Japan Open Chain(JOC) til BBD
$0.2136
1 Japan Open Chain(JOC) til BAM
KM0.177288
1 Japan Open Chain(JOC) til BIF
Fr318.798
1 Japan Open Chain(JOC) til BND
$0.136704
1 Japan Open Chain(JOC) til BSD
$0.1068
1 Japan Open Chain(JOC) til JMD
$17.131788
1 Japan Open Chain(JOC) til KHR
428.915208
1 Japan Open Chain(JOC) til KMF
Fr44.6424
1 Japan Open Chain(JOC) til LAK
2,321.739084
1 Japan Open Chain(JOC) til LKR
Rs32.304864
1 Japan Open Chain(JOC) til MDL
L1.7622
1 Japan Open Chain(JOC) til MGA
Ar472.565436
1 Japan Open Chain(JOC) til MOP
P0.855468
1 Japan Open Chain(JOC) til MVR
1.63404
1 Japan Open Chain(JOC) til MWK
MK185.416548
1 Japan Open Chain(JOC) til MZN
MT6.82452
1 Japan Open Chain(JOC) til NPR
Rs15.050256
1 Japan Open Chain(JOC) til PYG
762.7656
1 Japan Open Chain(JOC) til RWF
Fr154.7532
1 Japan Open Chain(JOC) til SBD
$0.87576
1 Japan Open Chain(JOC) til SCR
1.530444
1 Japan Open Chain(JOC) til SRD
$4.068012
1 Japan Open Chain(JOC) til SVC
$0.9345
1 Japan Open Chain(JOC) til SZL
L1.85298
1 Japan Open Chain(JOC) til TMT
m0.3738
1 Japan Open Chain(JOC) til TND
د.ت0.310788
1 Japan Open Chain(JOC) til TTD
$0.723036
1 Japan Open Chain(JOC) til UGX
Sh374.6544
1 Japan Open Chain(JOC) til XAF
Fr59.5944
1 Japan Open Chain(JOC) til XCD
$0.28836
1 Japan Open Chain(JOC) til XOF
Fr59.5944
1 Japan Open Chain(JOC) til XPF
Fr10.7868
1 Japan Open Chain(JOC) til BWP
P1.422576
1 Japan Open Chain(JOC) til BZD
$0.214668
1 Japan Open Chain(JOC) til CVE
$10.015704
1 Japan Open Chain(JOC) til DJF
Fr18.9036
1 Japan Open Chain(JOC) til DOP
$6.623736
1 Japan Open Chain(JOC) til DZD
د.ج13.837008
1 Japan Open Chain(JOC) til FJD
$0.2403
1 Japan Open Chain(JOC) til GNF
Fr928.626
1 Japan Open Chain(JOC) til GTQ
Q0.818088
1 Japan Open Chain(JOC) til GYD
$22.352172
1 Japan Open Chain(JOC) til ISK
kr12.9228

Japan Open Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Japan Open Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Japan Open Chain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Japan Open Chain

Hvor mye er Japan Open Chain (JOC) verdt i dag?
Live JOC prisen i USD er 0.1068 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JOC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JOC til USD er $ 0.1068. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Japan Open Chain?
Markedsverdien for JOC er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JOC?
Den sirkulerende forsyningen av JOC er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJOC ?
JOC oppnådde en ATH-pris på 0.2006639953949927 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JOC?
JOC så en ATL-pris på 0.05313718186221487 USD.
Hva er handelsvolumet til JOC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JOC er $ 100.36K USD.
Vil JOC gå høyere i år?
JOC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JOC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:14:41 (UTC+8)

Japan Open Chain (JOC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

JOC-til-USD-kalkulator

Beløp

JOC
JOC
USD
USD

1 JOC = 0.1068 USD

Handle JOC

JOCUSDT
$0.1068
$0.1068$0.1068
-0.37%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker