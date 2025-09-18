Hva er Japan Open Chain (JOC)

Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators.

Japan Open Chain (JOC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Japan Open Chain (JOC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JOC tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Japan Open Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Japan Open Chain Hvor mye er Japan Open Chain (JOC) verdt i dag? Live JOC prisen i USD er 0.1068 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende JOC-til-USD-pris? $ 0.1068 . Sjekk ut Den nåværende prisen på JOC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Japan Open Chain? Markedsverdien for JOC er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av JOC? Den sirkulerende forsyningen av JOC er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJOC ? JOC oppnådde en ATH-pris på 0.2006639953949927 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på JOC? JOC så en ATL-pris på 0.05313718186221487 USD . Hva er handelsvolumet til JOC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JOC er $ 100.36K USD . Vil JOC gå høyere i år? JOC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JOC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Japan Open Chain (JOC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

