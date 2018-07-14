Hva er IQ (IQ)

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

IQ (IQ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak IQ (IQ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IQ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er gjeldende IQ-til-USD-pris? $ 0.003409 . Sjekk ut Den nåværende prisen på IQ til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for IQ? Markedsverdien for IQ er $ 78.66M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av IQ? Den sirkulerende forsyningen av IQ er 23.07B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIQ ? IQ oppnådde en ATH-pris på 0.07653030008077621 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på IQ? IQ så en ATL-pris på 0.000624084526758 USD .

IQ (IQ) Viktige bransjeoppdateringer

