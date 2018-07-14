IQ (IQ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IQ (IQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IQ (IQ) Informasjon The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets. Offisiell nettside: https://iqai.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 Kjøp IQ nå!

IQ (IQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IQ (IQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 78.04M $ 78.04M $ 78.04M Total forsyning: $ 23.07B $ 23.07B $ 23.07B Sirkulerende forsyning: $ 23.07B $ 23.07B $ 23.07B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 202.92M $ 202.92M $ 202.92M All-time high: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 All-Time Low: $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 Nåværende pris: $ 0.003382 $ 0.003382 $ 0.003382 Lær mer om IQ (IQ) pris

IQ (IQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IQ (IQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IQs tokenomics, kan du utforske IQ tokenets livepris!

IQ (IQ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IQ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IQ nå!

IQ prisforutsigelse Vil du vite hvor IQ kan være på vei? Vår IQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IQ tokenets prisforutsigelse nå!

