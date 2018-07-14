IQ

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

NavnIQ

RangeringNo.446

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning23,074,159,567.929

Maksimal forsyning60,000,000,000

Total forsyning23,074,159,567.929

Opplagsforsyning0.3845%

Utstedelsesdato2018-07-14 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.07653030008077621,2018-07-16

Laveste pris0.000624084526758,2020-03-13

Offentlig blokkjedeEOS

Sektor

Sosiale medier

