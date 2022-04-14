Indigo Protocol (INDY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Indigo Protocol (INDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Indigo Protocol (INDY) Informasjon Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano. Offisiell nettside: https://indigoprotocol.io/ Teknisk dokument: https://indigoprotocol.io/paper Blokkutforsker: https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459 Kjøp INDY nå!

Indigo Protocol (INDY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Indigo Protocol (INDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.40M $ 20.40M $ 20.40M Total forsyning: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Sirkulerende forsyning: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.47M $ 44.47M $ 44.47M All-time high: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 All-Time Low: $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 Nåværende pris: $ 1.2705 $ 1.2705 $ 1.2705 Lær mer om Indigo Protocol (INDY) pris

Indigo Protocol (INDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Indigo Protocol (INDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INDY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INDYs tokenomics, kan du utforske INDY tokenets livepris!

Indigo Protocol (INDY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til INDY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for INDY nå!

INDY prisforutsigelse Vil du vite hvor INDY kan være på vei? Vår INDY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INDY tokenets prisforutsigelse nå!

