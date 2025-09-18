Dagens Indigo Protocol livepris er 1.3279 USD. Spor prisoppdateringer for INDY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INDY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Indigo Protocol livepris er 1.3279 USD. Spor prisoppdateringer for INDY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INDY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om INDY

INDY Prisinformasjon

INDY teknisk dokument

INDY Offisiell nettside

INDY tokenomics

INDY Prisprognose

INDY-historikk

INDY Kjøpeguide

INDY-til-fiat-valutakonverter

INDY Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Indigo Protocol Logo

Indigo Protocol Pris(INDY)

1 INDY til USD livepris:

$1.3279
$1.3279$1.3279
-0.39%1D
USD
Indigo Protocol (INDY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:13:26 (UTC+8)

Indigo Protocol (INDY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.3132
$ 1.3132$ 1.3132
24 timer lav
$ 1.3946
$ 1.3946$ 1.3946
24 timer høy

$ 1.3132
$ 1.3132$ 1.3132

$ 1.3946
$ 1.3946$ 1.3946

$ 4.578412428341301
$ 4.578412428341301$ 4.578412428341301

$ 0.25998980053675613
$ 0.25998980053675613$ 0.25998980053675613

-0.02%

-0.38%

-3.75%

-3.75%

Indigo Protocol (INDY) sanntidsprisen er $ 1.3279. I løpet av de siste 24 timene har INDY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.3132 og et toppnivå på $ 1.3946, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INDY er $ 4.578412428341301, mens den rekordlave prisen er $ 0.25998980053675613.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INDY endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -3.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Indigo Protocol (INDY) Markedsinformasjon

No.893

$ 21.32M
$ 21.32M$ 21.32M

$ 25.66K
$ 25.66K$ 25.66K

$ 46.48M
$ 46.48M$ 46.48M

16.05M
16.05M 16.05M

35,000,000
35,000,000 35,000,000

35,000,000
35,000,000 35,000,000

45.86%

ADA

Nåværende markedsverdi på Indigo Protocol er $ 21.32M, med et 24-timers handelsvolum på $ 25.66K. Den sirkulerende forsyningen på INDY er 16.05M, med en total tilgang på 35000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.48M.

Indigo Protocol (INDY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Indigo Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.005199-0.38%
30 dager$ -0.1628-10.93%
60 dager$ +0.0878+7.08%
90 dager$ +0.4542+51.98%
Indigo Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte INDY en endring på $ -0.005199 (-0.38%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Indigo Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1628 (-10.93%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Indigo Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så INDY en endring på $ +0.0878 (+7.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Indigo Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.4542+51.98% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Indigo Protocol (INDY)?

Sjekk ut Indigo Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Indigo Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Indigo Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk INDY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Indigo Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Indigo Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Indigo Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Indigo Protocol (INDY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Indigo Protocol (INDY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Indigo Protocol.

Sjekk Indigo Protocolprisprognosen nå!

Indigo Protocol (INDY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Indigo Protocol (INDY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INDY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Indigo Protocol (INDY)

Leter du etter hvordan du kjøperIndigo Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Indigo Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

INDY til lokale valutaer

1 Indigo Protocol(INDY) til VND
34,943.6885
1 Indigo Protocol(INDY) til AUD
A$2.005129
1 Indigo Protocol(INDY) til GBP
0.982646
1 Indigo Protocol(INDY) til EUR
1.128715
1 Indigo Protocol(INDY) til USD
$1.3279
1 Indigo Protocol(INDY) til MYR
RM5.57718
1 Indigo Protocol(INDY) til TRY
54.948502
1 Indigo Protocol(INDY) til JPY
¥195.2013
1 Indigo Protocol(INDY) til ARS
ARS$1,958.546268
1 Indigo Protocol(INDY) til RUB
110.87965
1 Indigo Protocol(INDY) til INR
116.974711
1 Indigo Protocol(INDY) til IDR
Rp22,131.657814
1 Indigo Protocol(INDY) til KRW
1,854.598256
1 Indigo Protocol(INDY) til PHP
75.703579
1 Indigo Protocol(INDY) til EGP
￡E.63.951664
1 Indigo Protocol(INDY) til BRL
R$7.051149
1 Indigo Protocol(INDY) til CAD
C$1.819223
1 Indigo Protocol(INDY) til BDT
161.658546
1 Indigo Protocol(INDY) til NGN
1,984.891804
1 Indigo Protocol(INDY) til COP
$5,187.109375
1 Indigo Protocol(INDY) til ZAR
R.23.012507
1 Indigo Protocol(INDY) til UAH
54.868828
1 Indigo Protocol(INDY) til TZS
T.Sh.3,286.871196
1 Indigo Protocol(INDY) til VES
Bs216.4477
1 Indigo Protocol(INDY) til CLP
$1,268.1445
1 Indigo Protocol(INDY) til PKR
Rs376.911136
1 Indigo Protocol(INDY) til KZT
718.938339
1 Indigo Protocol(INDY) til THB
฿42.22722
1 Indigo Protocol(INDY) til TWD
NT$40.129138
1 Indigo Protocol(INDY) til AED
د.إ4.873393
1 Indigo Protocol(INDY) til CHF
Fr1.049041
1 Indigo Protocol(INDY) til HKD
HK$10.317783
1 Indigo Protocol(INDY) til AMD
֏508.18733
1 Indigo Protocol(INDY) til MAD
.د.م11.977658
1 Indigo Protocol(INDY) til MXN
$24.420081
1 Indigo Protocol(INDY) til SAR
ريال4.979625
1 Indigo Protocol(INDY) til ETB
Br190.646603
1 Indigo Protocol(INDY) til KES
KSh171.538122
1 Indigo Protocol(INDY) til JOD
د.أ0.9414811
1 Indigo Protocol(INDY) til PLN
4.806998
1 Indigo Protocol(INDY) til RON
лв5.736528
1 Indigo Protocol(INDY) til SEK
kr12.495539
1 Indigo Protocol(INDY) til BGN
лв2.204314
1 Indigo Protocol(INDY) til HUF
Ft441.154938
1 Indigo Protocol(INDY) til CZK
27.460972
1 Indigo Protocol(INDY) til KWD
د.ك0.4050095
1 Indigo Protocol(INDY) til ILS
4.421907
1 Indigo Protocol(INDY) til BOB
Bs9.175789
1 Indigo Protocol(INDY) til AZN
2.25743
1 Indigo Protocol(INDY) til TJS
SM12.429144
1 Indigo Protocol(INDY) til GEL
3.58533
1 Indigo Protocol(INDY) til AOA
Kz1,210.473803
1 Indigo Protocol(INDY) til BHD
.د.ب0.5006183
1 Indigo Protocol(INDY) til BMD
$1.3279
1 Indigo Protocol(INDY) til DKK
kr8.432165
1 Indigo Protocol(INDY) til HNL
L34.804259
1 Indigo Protocol(INDY) til MUR
60.206986
1 Indigo Protocol(INDY) til NAD
$23.039065
1 Indigo Protocol(INDY) til NOK
kr13.199326
1 Indigo Protocol(INDY) til NZD
$2.25743
1 Indigo Protocol(INDY) til PAB
B/.1.3279
1 Indigo Protocol(INDY) til PGK
K5.550622
1 Indigo Protocol(INDY) til QAR
ر.ق4.820277
1 Indigo Protocol(INDY) til RSD
дин.132.431467
1 Indigo Protocol(INDY) til UZS
soʻm16,393.815193
1 Indigo Protocol(INDY) til ALL
L109.498634
1 Indigo Protocol(INDY) til ANG
ƒ2.376941
1 Indigo Protocol(INDY) til AWG
ƒ2.39022
1 Indigo Protocol(INDY) til BBD
$2.6558
1 Indigo Protocol(INDY) til BAM
KM2.204314
1 Indigo Protocol(INDY) til BIF
Fr3,963.7815
1 Indigo Protocol(INDY) til BND
$1.699712
1 Indigo Protocol(INDY) til BSD
$1.3279
1 Indigo Protocol(INDY) til JMD
$213.008439
1 Indigo Protocol(INDY) til KHR
5,332.926074
1 Indigo Protocol(INDY) til KMF
Fr555.0622
1 Indigo Protocol(INDY) til LAK
28,867.390727
1 Indigo Protocol(INDY) til LKR
Rs401.663192
1 Indigo Protocol(INDY) til MDL
L21.91035
1 Indigo Protocol(INDY) til MGA
Ar5,875.652083
1 Indigo Protocol(INDY) til MOP
P10.636479
1 Indigo Protocol(INDY) til MVR
20.31687
1 Indigo Protocol(INDY) til MWK
MK2,305.380469
1 Indigo Protocol(INDY) til MZN
MT84.85281
1 Indigo Protocol(INDY) til NPR
Rs187.127668
1 Indigo Protocol(INDY) til PYG
9,483.8618
1 Indigo Protocol(INDY) til RWF
Fr1,924.1271
1 Indigo Protocol(INDY) til SBD
$10.88878
1 Indigo Protocol(INDY) til SCR
19.028807
1 Indigo Protocol(INDY) til SRD
$50.579711
1 Indigo Protocol(INDY) til SVC
$11.619125
1 Indigo Protocol(INDY) til SZL
L23.039065
1 Indigo Protocol(INDY) til TMT
m4.64765
1 Indigo Protocol(INDY) til TND
د.ت3.864189
1 Indigo Protocol(INDY) til TTD
$8.989883
1 Indigo Protocol(INDY) til UGX
Sh4,658.2732
1 Indigo Protocol(INDY) til XAF
Fr740.9682
1 Indigo Protocol(INDY) til XCD
$3.58533
1 Indigo Protocol(INDY) til XOF
Fr740.9682
1 Indigo Protocol(INDY) til XPF
Fr134.1179
1 Indigo Protocol(INDY) til BWP
P17.687628
1 Indigo Protocol(INDY) til BZD
$2.669079
1 Indigo Protocol(INDY) til CVE
$124.530462
1 Indigo Protocol(INDY) til DJF
Fr235.0383
1 Indigo Protocol(INDY) til DOP
$82.356358
1 Indigo Protocol(INDY) til DZD
د.ج172.042724
1 Indigo Protocol(INDY) til FJD
$2.987775
1 Indigo Protocol(INDY) til GNF
Fr11,546.0905
1 Indigo Protocol(INDY) til GTQ
Q10.171714
1 Indigo Protocol(INDY) til GYD
$277.916191
1 Indigo Protocol(INDY) til ISK
kr160.6759

Indigo Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Indigo Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Indigo Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Indigo Protocol

Hvor mye er Indigo Protocol (INDY) verdt i dag?
Live INDY prisen i USD er 1.3279 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INDY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INDY til USD er $ 1.3279. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Indigo Protocol?
Markedsverdien for INDY er $ 21.32M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INDY?
Den sirkulerende forsyningen av INDY er 16.05M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINDY ?
INDY oppnådde en ATH-pris på 4.578412428341301 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INDY?
INDY så en ATL-pris på 0.25998980053675613 USD.
Hva er handelsvolumet til INDY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INDY er $ 25.66K USD.
Vil INDY gå høyere i år?
INDY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INDY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:13:26 (UTC+8)

Indigo Protocol (INDY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

INDY-til-USD-kalkulator

Beløp

INDY
INDY
USD
USD

1 INDY = 1.3279 USD

Handle INDY

INDYUSDT
$1.3279
$1.3279$1.3279
-0.38%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker