Hva er Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Indigo Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Indigo Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Indigo Protocol Hvor mye er Indigo Protocol (INDY) verdt i dag? Live INDY prisen i USD er 1.3279 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende INDY-til-USD-pris? $ 1.3279 . Sjekk ut Den nåværende prisen på INDY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Indigo Protocol? Markedsverdien for INDY er $ 21.32M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av INDY? Den sirkulerende forsyningen av INDY er 16.05M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINDY ? INDY oppnådde en ATH-pris på 4.578412428341301 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på INDY? INDY så en ATL-pris på 0.25998980053675613 USD . Hva er handelsvolumet til INDY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INDY er $ 25.66K USD . Vil INDY gå høyere i år? INDY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INDY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Indigo Protocol (INDY) Viktige bransjeoppdateringer

