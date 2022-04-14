ICT (ICT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ICT (ICT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ICT (ICT) Informasjon ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles. Offisiell nettside: https://ictech.plus/ Blokkutforsker: https://explorer1.ictech.plus Kjøp ICT nå!

ICT (ICT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ICT (ICT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 69.80M $ 69.80M $ 69.80M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.59M $ 33.59M $ 33.59M All-time high: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 All-Time Low: $ 0.019190999425412084 $ 0.019190999425412084 $ 0.019190999425412084 Nåværende pris: $ 0.04799 $ 0.04799 $ 0.04799 Lær mer om ICT (ICT) pris

ICT (ICT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ICT (ICT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ICT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ICT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ICTs tokenomics, kan du utforske ICT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ICT Interessert i å legge til ICT (ICT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ICT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ICT på MEXC nå!

ICT (ICT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ICT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ICT nå!

ICT prisforutsigelse Vil du vite hvor ICT kan være på vei? Vår ICT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ICT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!