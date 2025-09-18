Dagens ICT livepris er 0.04774 USD. Spor prisoppdateringer for ICT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ICT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ICT livepris er 0.04774 USD. Spor prisoppdateringer for ICT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ICT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ICT Logo

ICT Pris(ICT)

1 ICT til USD livepris:

0.00%1D
USD
ICT (ICT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:26:01 (UTC+8)

ICT (ICT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
$ 0.04848
$ 0.04848$ 0.04848
24 timer høy

$ 0.6200117873240762
$ 0.6200117873240762$ 0.6200117873240762

$ 0.019190999425412084
$ 0.019190999425412084$ 0.019190999425412084

-0.77%

0.00%

-5.56%

-5.56%

ICT (ICT) sanntidsprisen er $ 0.04774. I løpet av de siste 24 timene har ICT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04772 og et toppnivå på $ 0.04848, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ICT er $ 0.6200117873240762, mens den rekordlave prisen er $ 0.019190999425412084.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ICT endret seg med -0.77% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -5.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ICT (ICT) Markedsinformasjon

No.7926

0.00%

ICT

Nåværende markedsverdi på ICT er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.26K. Den sirkulerende forsyningen på ICT er 0.00, med en total tilgang på 69799935. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.42M.

ICT (ICT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ICT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0026-5.17%
60 dager$ -0.00837-14.92%
90 dager$ +0.00068+1.44%
ICT Prisendring i dag

I dag registrerte ICT en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ICT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0026 (-5.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ICT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ICT en endring på $ -0.00837 (-14.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ICT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00068+1.44% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ICT (ICT)?

Sjekk ut ICT Prishistorikk-siden nå.

Hva er ICT (ICT)

ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.

ICT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ICT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ICT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ICT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ICT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ICT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ICT (ICT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ICT (ICT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ICT.

Sjekk ICTprisprognosen nå!

ICT (ICT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ICT (ICT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ICT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ICT (ICT)

Leter du etter hvordan du kjøperICT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ICT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ICT til lokale valutaer

ICT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ICT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell ICT nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ICT

Hvor mye er ICT (ICT) verdt i dag?
Live ICT prisen i USD er 0.04774 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ICT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ICT til USD er $ 0.04774. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ICT?
Markedsverdien for ICT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ICT?
Den sirkulerende forsyningen av ICT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forICT ?
ICT oppnådde en ATH-pris på 0.6200117873240762 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ICT?
ICT så en ATL-pris på 0.019190999425412084 USD.
Hva er handelsvolumet til ICT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ICT er $ 21.26K USD.
Vil ICT gå høyere i år?
ICT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ICT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:26:01 (UTC+8)

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

