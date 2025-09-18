Hva er ICT (ICT)

ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.

ICT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ICT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ICT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om ICT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ICT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ICT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ICT (ICT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ICT (ICT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ICT.

Sjekk ICTprisprognosen nå!

ICT (ICT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ICT (ICT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ICT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ICT (ICT)

Leter du etter hvordan du kjøperICT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ICT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ICT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ICT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om ICT Hvor mye er ICT (ICT) verdt i dag? Live ICT prisen i USD er 0.04774 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ICT-til-USD-pris? $ 0.04774 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ICT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ICT? Markedsverdien for ICT er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ICT? Den sirkulerende forsyningen av ICT er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forICT ? ICT oppnådde en ATH-pris på 0.6200117873240762 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ICT? ICT så en ATL-pris på 0.019190999425412084 USD . Hva er handelsvolumet til ICT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ICT er $ 21.26K USD . Vil ICT gå høyere i år? ICT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ICT prisprognosen for en mer grundig analyse.

