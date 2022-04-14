Hatom (HTM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hatom (HTM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hatom (HTM) Informasjon Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain. Offisiell nettside: http://hatom.com/ Teknisk dokument: https://docs.hatom.com/getting-started/learn-more-about-hatom-token/whitepaper Blokkutforsker: https://explorer.multiversx.com/tokens/HTM-f51d55 Kjøp HTM nå!

Hatom (HTM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hatom (HTM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 16.67M $ 16.67M $ 16.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.66M $ 7.66M $ 7.66M All-time high: $ 3.569 $ 3.569 $ 3.569 All-Time Low: $ 0.07707031951835715 $ 0.07707031951835715 $ 0.07707031951835715 Nåværende pris: $ 0.0766 $ 0.0766 $ 0.0766 Lær mer om Hatom (HTM) pris

Hatom (HTM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hatom (HTM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HTM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HTM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HTMs tokenomics, kan du utforske HTM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HTM Interessert i å legge til Hatom (HTM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HTM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HTM på MEXC nå!

Hatom (HTM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HTM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HTM nå!

HTM prisforutsigelse Vil du vite hvor HTM kan være på vei? Vår HTM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HTM tokenets prisforutsigelse nå!

