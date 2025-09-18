Dagens Hatom livepris er 0.0783 USD. Spor prisoppdateringer for HTM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HTM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hatom livepris er 0.0783 USD. Spor prisoppdateringer for HTM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HTM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HTM

HTM Prisinformasjon

HTM teknisk dokument

HTM Offisiell nettside

HTM tokenomics

HTM Prisprognose

HTM-historikk

HTM Kjøpeguide

HTM-til-fiat-valutakonverter

HTM Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hatom Logo

Hatom Pris(HTM)

1 HTM til USD livepris:

$0.0783
$0.0783$0.0783
-3.09%1D
USD
Hatom (HTM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:12:44 (UTC+8)

Hatom (HTM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0774
$ 0.0774$ 0.0774
24 timer lav
$ 0.0822
$ 0.0822$ 0.0822
24 timer høy

$ 0.0774
$ 0.0774$ 0.0774

$ 0.0822
$ 0.0822$ 0.0822

$ 3.5947183933695026
$ 3.5947183933695026$ 3.5947183933695026

$ 0.07707031951835715
$ 0.07707031951835715$ 0.07707031951835715

0.00%

-3.09%

+2.48%

+2.48%

Hatom (HTM) sanntidsprisen er $ 0.0783. I løpet av de siste 24 timene har HTM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0774 og et toppnivå på $ 0.0822, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HTM er $ 3.5947183933695026, mens den rekordlave prisen er $ 0.07707031951835715.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HTM endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -3.09% over 24 timer og +2.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hatom (HTM) Markedsinformasjon

No.2080

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 100.39K
$ 100.39K$ 100.39K

$ 7.83M
$ 7.83M$ 7.83M

16.67M
16.67M 16.67M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

16.66%

EGLD

Nåværende markedsverdi på Hatom er $ 1.31M, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.39K. Den sirkulerende forsyningen på HTM er 16.67M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.83M.

Hatom (HTM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hatom for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002497-3.09%
30 dager$ -0.0257-24.72%
60 dager$ -0.0897-53.40%
90 dager$ -0.0625-44.39%
Hatom Prisendring i dag

I dag registrerte HTM en endring på $ -0.002497 (-3.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hatom 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0257 (-24.72%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hatom 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HTM en endring på $ -0.0897 (-53.40%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hatom 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0625-44.39% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hatom (HTM)?

Sjekk ut Hatom Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hatom (HTM)

Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.

Hatom er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hatom investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HTM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hatom på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hatom kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hatom Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hatom (HTM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hatom (HTM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hatom.

Sjekk Hatomprisprognosen nå!

Hatom (HTM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hatom (HTM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HTM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hatom (HTM)

Leter du etter hvordan du kjøperHatom? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hatom på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HTM til lokale valutaer

1 Hatom(HTM) til VND
2,060.4645
1 Hatom(HTM) til AUD
A$0.118233
1 Hatom(HTM) til GBP
0.057942
1 Hatom(HTM) til EUR
0.066555
1 Hatom(HTM) til USD
$0.0783
1 Hatom(HTM) til MYR
RM0.32886
1 Hatom(HTM) til TRY
3.237705
1 Hatom(HTM) til JPY
¥11.5101
1 Hatom(HTM) til ARS
ARS$115.486236
1 Hatom(HTM) til RUB
6.51456
1 Hatom(HTM) til INR
6.897447
1 Hatom(HTM) til IDR
Rp1,304.999478
1 Hatom(HTM) til KRW
109.356912
1 Hatom(HTM) til PHP
4.467798
1 Hatom(HTM) til EGP
￡E.3.770928
1 Hatom(HTM) til BRL
R$0.416556
1 Hatom(HTM) til CAD
C$0.107271
1 Hatom(HTM) til BDT
9.532242
1 Hatom(HTM) til NGN
117.039708
1 Hatom(HTM) til COP
$304.669215
1 Hatom(HTM) til ZAR
R.1.358505
1 Hatom(HTM) til UAH
3.235356
1 Hatom(HTM) til TZS
T.Sh.193.811292
1 Hatom(HTM) til VES
Bs12.7629
1 Hatom(HTM) til CLP
$74.7765
1 Hatom(HTM) til PKR
Rs22.224672
1 Hatom(HTM) til KZT
42.392403
1 Hatom(HTM) til THB
฿2.493072
1 Hatom(HTM) til TWD
NT$2.366226
1 Hatom(HTM) til AED
د.إ0.287361
1 Hatom(HTM) til CHF
Fr0.061857
1 Hatom(HTM) til HKD
HK$0.608391
1 Hatom(HTM) til AMD
֏29.96541
1 Hatom(HTM) til MAD
.د.م0.706266
1 Hatom(HTM) til MXN
$1.436805
1 Hatom(HTM) til SAR
ريال0.293625
1 Hatom(HTM) til ETB
Br11.241531
1 Hatom(HTM) til KES
KSh10.114794
1 Hatom(HTM) til JOD
د.أ0.0555147
1 Hatom(HTM) til PLN
0.283446
1 Hatom(HTM) til RON
лв0.337473
1 Hatom(HTM) til SEK
kr0.73602
1 Hatom(HTM) til BGN
лв0.129978
1 Hatom(HTM) til HUF
Ft26.021439
1 Hatom(HTM) til CZK
1.617678
1 Hatom(HTM) til KWD
د.ك0.0238815
1 Hatom(HTM) til ILS
0.260739
1 Hatom(HTM) til BOB
Bs0.541053
1 Hatom(HTM) til AZN
0.13311
1 Hatom(HTM) til TJS
SM0.732888
1 Hatom(HTM) til GEL
0.21141
1 Hatom(HTM) til AOA
Kz71.375931
1 Hatom(HTM) til BHD
.د.ب0.0295191
1 Hatom(HTM) til BMD
$0.0783
1 Hatom(HTM) til DKK
kr0.496422
1 Hatom(HTM) til HNL
L2.052243
1 Hatom(HTM) til MUR
3.550122
1 Hatom(HTM) til NAD
$1.358505
1 Hatom(HTM) til NOK
kr0.777519
1 Hatom(HTM) til NZD
$0.13311
1 Hatom(HTM) til PAB
B/.0.0783
1 Hatom(HTM) til PGK
K0.327294
1 Hatom(HTM) til QAR
ر.ق0.284229
1 Hatom(HTM) til RSD
дин.7.803378
1 Hatom(HTM) til UZS
soʻm966.665961
1 Hatom(HTM) til ALL
L6.456618
1 Hatom(HTM) til ANG
ƒ0.140157
1 Hatom(HTM) til AWG
ƒ0.14094
1 Hatom(HTM) til BBD
$0.1566
1 Hatom(HTM) til BAM
KM0.129978
1 Hatom(HTM) til BIF
Fr233.7255
1 Hatom(HTM) til BND
$0.100224
1 Hatom(HTM) til BSD
$0.0783
1 Hatom(HTM) til JMD
$12.560103
1 Hatom(HTM) til KHR
314.457498
1 Hatom(HTM) til KMF
Fr32.7294
1 Hatom(HTM) til LAK
1,702.173879
1 Hatom(HTM) til LKR
Rs23.684184
1 Hatom(HTM) til MDL
L1.29195
1 Hatom(HTM) til MGA
Ar346.459491
1 Hatom(HTM) til MOP
P0.627183
1 Hatom(HTM) til MVR
1.19799
1 Hatom(HTM) til MWK
MK135.937413
1 Hatom(HTM) til MZN
MT5.00337
1 Hatom(HTM) til NPR
Rs11.034036
1 Hatom(HTM) til PYG
559.2186
1 Hatom(HTM) til RWF
Fr113.4567
1 Hatom(HTM) til SBD
$0.64206
1 Hatom(HTM) til SCR
1.191726
1 Hatom(HTM) til SRD
$2.982447
1 Hatom(HTM) til SVC
$0.685125
1 Hatom(HTM) til SZL
L1.358505
1 Hatom(HTM) til TMT
m0.27405
1 Hatom(HTM) til TND
د.ت0.227853
1 Hatom(HTM) til TTD
$0.530091
1 Hatom(HTM) til UGX
Sh274.6764
1 Hatom(HTM) til XAF
Fr43.6914
1 Hatom(HTM) til XCD
$0.21141
1 Hatom(HTM) til XOF
Fr43.6914
1 Hatom(HTM) til XPF
Fr7.9083
1 Hatom(HTM) til BWP
P1.042956
1 Hatom(HTM) til BZD
$0.157383
1 Hatom(HTM) til CVE
$7.342974
1 Hatom(HTM) til DJF
Fr13.9374
1 Hatom(HTM) til DOP
$4.856166
1 Hatom(HTM) til DZD
د.ج10.142199
1 Hatom(HTM) til FJD
$0.176175
1 Hatom(HTM) til GNF
Fr680.8185
1 Hatom(HTM) til GTQ
Q0.599778
1 Hatom(HTM) til GYD
$16.387407
1 Hatom(HTM) til ISK
kr9.4743

Hatom Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hatom, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Hatom nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hatom

Hvor mye er Hatom (HTM) verdt i dag?
Live HTM prisen i USD er 0.0783 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HTM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HTM til USD er $ 0.0783. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hatom?
Markedsverdien for HTM er $ 1.31M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HTM?
Den sirkulerende forsyningen av HTM er 16.67M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHTM ?
HTM oppnådde en ATH-pris på 3.5947183933695026 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HTM?
HTM så en ATL-pris på 0.07707031951835715 USD.
Hva er handelsvolumet til HTM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HTM er $ 100.39K USD.
Vil HTM gå høyere i år?
HTM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HTM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:12:44 (UTC+8)

Hatom (HTM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

HTM-til-USD-kalkulator

Beløp

HTM
HTM
USD
USD

1 HTM = 0.0783 USD

Handle HTM

HTMUSDT
$0.0783
$0.0783$0.0783
-2.97%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker