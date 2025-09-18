Hva er Hatom (HTM)

Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.

Hatom er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hatom investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk HTM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Hatom på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hatom kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hatom Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hatom (HTM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hatom (HTM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hatom.

Sjekk Hatomprisprognosen nå!

Hatom (HTM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hatom (HTM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HTM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hatom (HTM)

Leter du etter hvordan du kjøperHatom? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hatom på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HTM til lokale valutaer

Prøv konverting

Hatom Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hatom, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Hatom Hvor mye er Hatom (HTM) verdt i dag? Live HTM prisen i USD er 0.0783 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HTM-til-USD-pris? $ 0.0783 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HTM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Hatom? Markedsverdien for HTM er $ 1.31M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HTM? Den sirkulerende forsyningen av HTM er 16.67M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHTM ? HTM oppnådde en ATH-pris på 3.5947183933695026 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HTM? HTM så en ATL-pris på 0.07707031951835715 USD . Hva er handelsvolumet til HTM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HTM er $ 100.39K USD . Vil HTM gå høyere i år? HTM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HTM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Hatom (HTM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?