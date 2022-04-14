Housecoin (HOUSE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Housecoin (HOUSE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Housecoin (HOUSE) Informasjon A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices. Offisiell nettside: https://www.webuyhousecoins.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/DitHyRMQiSDhn5cnKMJV2CDDt6sVct96YrECiM49pump Kjøp HOUSE nå!

Housecoin (HOUSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Housecoin (HOUSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M Total forsyning: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Sirkulerende forsyning: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.74M $ 10.74M $ 10.74M All-time high: $ 0.130927 $ 0.130927 $ 0.130927 All-Time Low: $ 0.01081490906745394 $ 0.01081490906745394 $ 0.01081490906745394 Nåværende pris: $ 0.010738 $ 0.010738 $ 0.010738 Lær mer om Housecoin (HOUSE) pris

Housecoin (HOUSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Housecoin (HOUSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOUSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOUSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOUSEs tokenomics, kan du utforske HOUSE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HOUSE Interessert i å legge til Housecoin (HOUSE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HOUSE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HOUSE på MEXC nå!

Housecoin (HOUSE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HOUSE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HOUSE nå!

HOUSE prisforutsigelse Vil du vite hvor HOUSE kan være på vei? Vår HOUSE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOUSE tokenets prisforutsigelse nå!

