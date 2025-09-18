Hva er Housecoin (HOUSE)

A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices.

Housecoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk HOUSE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Housecoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Housecoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Housecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Housecoin (HOUSE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Housecoin (HOUSE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Housecoin.

Sjekk Housecoinprisprognosen nå!

Housecoin (HOUSE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Housecoin (HOUSE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOUSE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Housecoin (HOUSE)

Leter du etter hvordan du kjøperHousecoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Housecoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HOUSE til lokale valutaer

Prøv konverting

Housecoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Housecoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Housecoin Hvor mye er Housecoin (HOUSE) verdt i dag? Live HOUSE prisen i USD er 0.012267 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HOUSE-til-USD-pris? $ 0.012267 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HOUSE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Housecoin? Markedsverdien for HOUSE er $ 12.25M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HOUSE? Den sirkulerende forsyningen av HOUSE er 998.63M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOUSE ? HOUSE oppnådde en ATH-pris på 0.11901719263904348 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HOUSE? HOUSE så en ATL-pris på 0.01081490906745394 USD . Hva er handelsvolumet til HOUSE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOUSE er $ 88.12K USD . Vil HOUSE gå høyere i år? HOUSE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOUSE prisprognosen for en mer grundig analyse.

Housecoin (HOUSE) Viktige bransjeoppdateringer

