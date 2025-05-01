HOUSE

A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices.

NavnHOUSE

RangeringNo.1231

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.62%

Opplagsforsyning998,625,079.980748

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning998,625,079.980748

Opplagsforsyning0.9986%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.11901719263904348,2025-05-01

Laveste pris0.007616263937063558,2025-09-28

Offentlig blokkjedeSOL

IntroduksjonA meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...