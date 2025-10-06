Robinhood Markets pris i dag

Sanntids Robinhood Markets (HOODON) pris i dag er $ 105.73, med en 4.14% endring de siste 24 timene. Nåværende HOODON til USD konverteringssats er $ 105.73 per HOODON.

Robinhood Markets rangerer for tiden som #2506 etter markedsverdi på $ 378.23K, med en sirkulerende forsyning på 3.58K HOODON. I løpet av de siste 24 timene HOODON har den blitt handlet mellom $ 105.61(laveste) og $ 110.51 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 152.93948357313678, mens tidenes laveste notering var $ 96.19355397433952.

Kortsiktig har HOODON beveget seg -0.20% i løpet av den siste timen og -15.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.98K.

Robinhood Markets (HOODON) Markedsinformasjon

Rangering No.2506 Markedsverdi $ 378.23K$ 378.23K $ 378.23K Volum (24 timer) $ 56.98K$ 56.98K $ 56.98K Fullt utvannet markedsverdi $ 378.23K$ 378.23K $ 378.23K Opplagsforsyning 3.58K 3.58K 3.58K Total forsyning 3,577.28555324 3,577.28555324 3,577.28555324 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Robinhood Markets er $ 378.23K, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.98K. Den sirkulerende forsyningen på HOODON er 3.58K, med en total tilgang på 3577.28555324. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 378.23K.