Robinhood Markets (HOODON)-prisforutsigelse (USD)

Få Robinhood Markets prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye HOODON vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Robinhood Markets % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $106.53 $106.53 $106.53 +0.34% USD Faktisk Prediksjon Robinhood Markets-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Robinhood Markets (HOODON) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Robinhood Markets potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 106.53 i 2025. Robinhood Markets (HOODON) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Robinhood Markets potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 111.8565 i 2026. Robinhood Markets (HOODON) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOODON for 2027 $ 117.4493 med en 10.25% vekstrate. Robinhood Markets (HOODON) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOODON for 2028 $ 123.3217 med en 15.76% vekstrate. Robinhood Markets (HOODON) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOODON for 2029 $ 129.4878 med en 21.55% vekstrate. Robinhood Markets (HOODON) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOODON for 2030 $ 135.9622 med en 27.63% vekstrate. Robinhood Markets (HOODON) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Robinhood Markets potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 221.4682. Robinhood Markets (HOODON) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Robinhood Markets potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 360.7483. År Pris Vekst 2025 $ 106.53 0.00%

2026 $ 111.8565 5.00%

2027 $ 117.4493 10.25%

2028 $ 123.3217 15.76%

2029 $ 129.4878 21.55%

2030 $ 135.9622 27.63%

2031 $ 142.7603 34.01%

2032 $ 149.8984 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 157.3933 47.75%

2034 $ 165.2629 55.13%

2035 $ 173.5261 62.89%

2036 $ 182.2024 71.03%

2037 $ 191.3125 79.59%

2038 $ 200.8782 88.56%

2039 $ 210.9221 97.99%

2040 $ 221.4682 107.89% Vis mer Kortsiktig Robinhood Markets-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 106.53 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 106.5445 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 106.6321 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 106.9677 0.41% Robinhood Markets (HOODON) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for HOODON November 24, 2025(I dag) er $106.53 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Robinhood Markets (HOODON) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for HOODON, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $106.5445 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Robinhood Markets (HOODON) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for HOODON, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $106.6321 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Robinhood Markets (HOODON) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for HOODON $106.9677 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Robinhood Markets prisstatistikk Gjeldende pris $ 106.53$ 106.53 $ 106.53 Prisendring (24 t) +0.34% Markedsverdi $ 381.09K$ 381.09K $ 381.09K Opplagsforsyning 3.58K 3.58K 3.58K Volum (24 timer) $ 55.10K$ 55.10K $ 55.10K Volum (24 timer) -- Den siste HOODON-prisen er $ 106.53. Den har en 24-timers endring på +0.34%, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.10K. Videre har HOODON en sirkulerende forsyning på 3.58K og total markedsverdi på $ 381.09K. Se HOODON livepris

Robinhood Markets Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Robinhood Markets direktepris, er gjeldende pris for Robinhood Markets 106.53USD. Den sirkulerende forsyningen av Robinhood Markets(HOODON) er 0.00 HOODON , som gir den en markedsverdi på $381.09K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -1.0600 $ 108.22 $ 105.61

7 dager -0.15% $ -20.0100 $ 127.12 $ 102.02

30 dager -0.23% $ -31.8199 $ 156.18 $ 102.02 24-timers ytelse De siste 24 timene har Robinhood Markets vist en prisbevegelse på $-1.0600 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Robinhood Markets handlet på en topp på $127.12 og en bunn på $102.02 . Det så en prisendring på -0.15% . Denne nylige trenden viser potensialet til HOODON for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Robinhood Markets opplevd en -0.23% endring, som gjenspeiler omtrent $-31.8199 av dens verdi. Dette indikerer at HOODON kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Robinhood Markets prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full HOODON prishistorikk

Hvordan fungerer Robinhood Markets (HOODON) prisforutsigelsesmodul? Robinhood Markets-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HOODON basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Robinhood Markets det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HOODON, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Robinhood Markets. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HOODON. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HOODON for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Robinhood Markets.

Hvorfor er HOODON-prisforutsigelse viktig?

HOODON-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HOODON nå? I følge dine forutsigelser vil HOODON oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HOODON neste måned? I følge Robinhood Markets (HOODON)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HOODON-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HOODON koste i 2026? Prisen på 1 Robinhood Markets (HOODON) i dag er $106.53 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HOODON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HOODON i 2027? Robinhood Markets (HOODON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HOODON innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HOODON i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Robinhood Markets (HOODON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HOODON i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Robinhood Markets (HOODON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HOODON koste i 2030? Prisen på 1 Robinhood Markets (HOODON) i dag er $106.53 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HOODON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HOODON i 2040? Robinhood Markets (HOODON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HOODON innen 2040.