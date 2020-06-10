HNT

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

NavnHNT

RangeringNo.129

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)7.08%

Opplagsforsyning186,321,438.2959488

Maksimal forsyning223,000,000

Total forsyning186,321,438.2959488

Opplagsforsyning0.8355%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high55.218178738443264,2021-11-12

Laveste pris0.253390913127,2020-06-10

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

