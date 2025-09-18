Dagens Hamster Kombat livepris er 0.0007249 USD. Spor prisoppdateringer for HMSTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HMSTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hamster Kombat livepris er 0.0007249 USD. Spor prisoppdateringer for HMSTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HMSTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hamster Kombat Logo

Hamster Kombat Pris(HMSTR)

1 HMSTR til USD livepris:

-5.21%1D
USD
Hamster Kombat (HMSTR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:12:07 (UTC+8)

Hamster Kombat (HMSTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-2.19%

-5.21%

-1.95%

-1.95%

Hamster Kombat (HMSTR) sanntidsprisen er $ 0.0007249. I løpet av de siste 24 timene har HMSTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0007233 og et toppnivå på $ 0.0007768, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HMSTR er $ 0.010042899226314997, mens den rekordlave prisen er $ 0.000637760840967271.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HMSTR endret seg med -2.19% i løpet av den siste timen, -5.21% over 24 timer og -1.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hamster Kombat (HMSTR) Markedsinformasjon

No.603

64.37%

TONCOIN

Nåværende markedsverdi på Hamster Kombat er $ 46.67M, med et 24-timers handelsvolum på $ 588.21K. Den sirkulerende forsyningen på HMSTR er 64.38B, med en total tilgang på 100000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.49M.

Hamster Kombat (HMSTR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hamster Kombat for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000039843-5.21%
30 dager$ +0.0000165+2.32%
60 dager$ -0.0002177-23.10%
90 dager$ -0.0000207-2.78%
Hamster Kombat Prisendring i dag

I dag registrerte HMSTR en endring på $ -0.000039843 (-5.21%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hamster Kombat 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000165 (+2.32%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hamster Kombat 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HMSTR en endring på $ -0.0002177 (-23.10%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hamster Kombat 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000207-2.78% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hamster Kombat (HMSTR)?

Sjekk ut Hamster Kombat Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hamster Kombat (HMSTR)

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Hamster Kombat er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hamster Kombat investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HMSTR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hamster Kombat på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hamster Kombat kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hamster Kombat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hamster Kombat (HMSTR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hamster Kombat (HMSTR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hamster Kombat.

Sjekk Hamster Kombatprisprognosen nå!

Hamster Kombat (HMSTR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hamster Kombat (HMSTR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HMSTR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hamster Kombat (HMSTR)

Leter du etter hvordan du kjøperHamster Kombat? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hamster Kombat på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HMSTR til lokale valutaer

1 Hamster Kombat(HMSTR) til VND
19.0757435
1 Hamster Kombat(HMSTR) til AUD
A$0.001094599
1 Hamster Kombat(HMSTR) til GBP
0.000536426
1 Hamster Kombat(HMSTR) til EUR
0.000616165
1 Hamster Kombat(HMSTR) til USD
$0.0007249
1 Hamster Kombat(HMSTR) til MYR
RM0.00304458
1 Hamster Kombat(HMSTR) til TRY
0.029974615
1 Hamster Kombat(HMSTR) til JPY
¥0.1065603
1 Hamster Kombat(HMSTR) til ARS
ARS$1.069169508
1 Hamster Kombat(HMSTR) til RUB
0.06031168
1 Hamster Kombat(HMSTR) til INR
0.063856441
1 Hamster Kombat(HMSTR) til IDR
Rp12.081661834
1 Hamster Kombat(HMSTR) til KRW
1.012424336
1 Hamster Kombat(HMSTR) til PHP
0.041362794
1 Hamster Kombat(HMSTR) til EGP
￡E.0.034911184
1 Hamster Kombat(HMSTR) til BRL
R$0.003856468
1 Hamster Kombat(HMSTR) til CAD
C$0.000993113
1 Hamster Kombat(HMSTR) til BDT
0.088249326
1 Hamster Kombat(HMSTR) til NGN
1.083551524
1 Hamster Kombat(HMSTR) til COP
$2.820622145
1 Hamster Kombat(HMSTR) til ZAR
R.0.012577015
1 Hamster Kombat(HMSTR) til UAH
0.029952868
1 Hamster Kombat(HMSTR) til TZS
T.Sh.1.794301476
1 Hamster Kombat(HMSTR) til VES
Bs0.1181587
1 Hamster Kombat(HMSTR) til CLP
$0.6922795
1 Hamster Kombat(HMSTR) til PKR
Rs0.205755616
1 Hamster Kombat(HMSTR) til KZT
0.392468109
1 Hamster Kombat(HMSTR) til THB
฿0.023080816
1 Hamster Kombat(HMSTR) til TWD
NT$0.021906478
1 Hamster Kombat(HMSTR) til AED
د.إ0.002660383
1 Hamster Kombat(HMSTR) til CHF
Fr0.000572671
1 Hamster Kombat(HMSTR) til HKD
HK$0.005632473
1 Hamster Kombat(HMSTR) til AMD
֏0.27741923
1 Hamster Kombat(HMSTR) til MAD
.د.م0.006538598
1 Hamster Kombat(HMSTR) til MXN
$0.013301915
1 Hamster Kombat(HMSTR) til SAR
ريال0.002718375
1 Hamster Kombat(HMSTR) til ETB
Br0.104073893
1 Hamster Kombat(HMSTR) til KES
KSh0.093642582
1 Hamster Kombat(HMSTR) til JOD
د.أ0.0005139541
1 Hamster Kombat(HMSTR) til PLN
0.002624138
1 Hamster Kombat(HMSTR) til RON
лв0.003124319
1 Hamster Kombat(HMSTR) til SEK
kr0.00681406
1 Hamster Kombat(HMSTR) til BGN
лв0.001203334
1 Hamster Kombat(HMSTR) til HUF
Ft0.240906017
1 Hamster Kombat(HMSTR) til CZK
0.014976434
1 Hamster Kombat(HMSTR) til KWD
د.ك0.0002210945
1 Hamster Kombat(HMSTR) til ILS
0.002413917
1 Hamster Kombat(HMSTR) til BOB
Bs0.005009059
1 Hamster Kombat(HMSTR) til AZN
0.00123233
1 Hamster Kombat(HMSTR) til TJS
SM0.006785064
1 Hamster Kombat(HMSTR) til GEL
0.00195723
1 Hamster Kombat(HMSTR) til AOA
Kz0.660797093
1 Hamster Kombat(HMSTR) til BHD
.د.ب0.0002732873
1 Hamster Kombat(HMSTR) til BMD
$0.0007249
1 Hamster Kombat(HMSTR) til DKK
kr0.004595866
1 Hamster Kombat(HMSTR) til HNL
L0.018999629
1 Hamster Kombat(HMSTR) til MUR
0.032866966
1 Hamster Kombat(HMSTR) til NAD
$0.012577015
1 Hamster Kombat(HMSTR) til NOK
kr0.007198257
1 Hamster Kombat(HMSTR) til NZD
$0.00123233
1 Hamster Kombat(HMSTR) til PAB
B/.0.0007249
1 Hamster Kombat(HMSTR) til PGK
K0.003030082
1 Hamster Kombat(HMSTR) til QAR
ر.ق0.002631387
1 Hamster Kombat(HMSTR) til RSD
дин.0.072243534
1 Hamster Kombat(HMSTR) til UZS
soʻm8.949376183
1 Hamster Kombat(HMSTR) til ALL
L0.059775254
1 Hamster Kombat(HMSTR) til ANG
ƒ0.001297571
1 Hamster Kombat(HMSTR) til AWG
ƒ0.00130482
1 Hamster Kombat(HMSTR) til BBD
$0.0014498
1 Hamster Kombat(HMSTR) til BAM
KM0.001203334
1 Hamster Kombat(HMSTR) til BIF
Fr2.1638265
1 Hamster Kombat(HMSTR) til BND
$0.000927872
1 Hamster Kombat(HMSTR) til BSD
$0.0007249
1 Hamster Kombat(HMSTR) til JMD
$0.116281209
1 Hamster Kombat(HMSTR) til KHR
2.911241894
1 Hamster Kombat(HMSTR) til KMF
Fr0.3030082
1 Hamster Kombat(HMSTR) til LAK
15.758695337
1 Hamster Kombat(HMSTR) til LKR
Rs0.219267752
1 Hamster Kombat(HMSTR) til MDL
L0.01196085
1 Hamster Kombat(HMSTR) til MGA
Ar3.207515773
1 Hamster Kombat(HMSTR) til MOP
P0.005806449
1 Hamster Kombat(HMSTR) til MVR
0.01109097
1 Hamster Kombat(HMSTR) til MWK
MK1.258506139
1 Hamster Kombat(HMSTR) til MZN
MT0.04632111
1 Hamster Kombat(HMSTR) til NPR
Rs0.102152908
1 Hamster Kombat(HMSTR) til PYG
5.1772358
1 Hamster Kombat(HMSTR) til RWF
Fr1.0503801
1 Hamster Kombat(HMSTR) til SBD
$0.00594418
1 Hamster Kombat(HMSTR) til SCR
0.011032978
1 Hamster Kombat(HMSTR) til SRD
$0.027611441
1 Hamster Kombat(HMSTR) til SVC
$0.006342875
1 Hamster Kombat(HMSTR) til SZL
L0.012577015
1 Hamster Kombat(HMSTR) til TMT
m0.00253715
1 Hamster Kombat(HMSTR) til TND
د.ت0.002109459
1 Hamster Kombat(HMSTR) til TTD
$0.004907573
1 Hamster Kombat(HMSTR) til UGX
Sh2.5429492
1 Hamster Kombat(HMSTR) til XAF
Fr0.4044942
1 Hamster Kombat(HMSTR) til XCD
$0.00195723
1 Hamster Kombat(HMSTR) til XOF
Fr0.4044942
1 Hamster Kombat(HMSTR) til XPF
Fr0.0732149
1 Hamster Kombat(HMSTR) til BWP
P0.009655668
1 Hamster Kombat(HMSTR) til BZD
$0.001457049
1 Hamster Kombat(HMSTR) til CVE
$0.067981122
1 Hamster Kombat(HMSTR) til DJF
Fr0.1290322
1 Hamster Kombat(HMSTR) til DOP
$0.044958298
1 Hamster Kombat(HMSTR) til DZD
د.ج0.093896297
1 Hamster Kombat(HMSTR) til FJD
$0.001631025
1 Hamster Kombat(HMSTR) til GNF
Fr6.3030055
1 Hamster Kombat(HMSTR) til GTQ
Q0.005552734
1 Hamster Kombat(HMSTR) til GYD
$0.151714321
1 Hamster Kombat(HMSTR) til ISK
kr0.0877129

Hamster Kombat Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hamster Kombat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Hamster Kombat nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hamster Kombat

Hvor mye er Hamster Kombat (HMSTR) verdt i dag?
Live HMSTR prisen i USD er 0.0007249 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HMSTR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HMSTR til USD er $ 0.0007249. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hamster Kombat?
Markedsverdien for HMSTR er $ 46.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HMSTR?
Den sirkulerende forsyningen av HMSTR er 64.38B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHMSTR ?
HMSTR oppnådde en ATH-pris på 0.010042899226314997 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HMSTR?
HMSTR så en ATL-pris på 0.000637760840967271 USD.
Hva er handelsvolumet til HMSTR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HMSTR er $ 588.21K USD.
Vil HMSTR gå høyere i år?
HMSTR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HMSTR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:12:07 (UTC+8)

Hamster Kombat (HMSTR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

