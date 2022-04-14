Hamster Kombat (HMSTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hamster Kombat (HMSTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hamster Kombat (HMSTR) Informasjon Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3. Offisiell nettside: https://hamsterkombat.io/ Teknisk dokument: https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf Blokkutforsker: https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo Kjøp HMSTR nå!

Hamster Kombat (HMSTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hamster Kombat (HMSTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.53M $ 46.53M $ 46.53M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 64.38B $ 64.38B $ 64.38B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 72.28M $ 72.28M $ 72.28M All-time high: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 All-Time Low: $ 0.000637760840967271 $ 0.000637760840967271 $ 0.000637760840967271 Nåværende pris: $ 0.0007228 $ 0.0007228 $ 0.0007228 Lær mer om Hamster Kombat (HMSTR) pris

Hamster Kombat (HMSTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hamster Kombat (HMSTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HMSTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HMSTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HMSTRs tokenomics, kan du utforske HMSTR tokenets livepris!

