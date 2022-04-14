Hive Intelligence (HINT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hive Intelligence (HINT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hive Intelligence (HINT) Informasjon Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly. Offisiell nettside: http://hiveintelligence.xyz Teknisk dokument: http://docs.hiveintelligence.xyz Blokkutforsker: https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787 Kjøp HINT nå!

Hive Intelligence (HINT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hive Intelligence (HINT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 460.38M $ 460.38M $ 460.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M All-time high: $ 0.04414 $ 0.04414 $ 0.04414 All-Time Low: $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 Nåværende pris: $ 0.004222 $ 0.004222 $ 0.004222 Lær mer om Hive Intelligence (HINT) pris

Hive Intelligence (HINT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hive Intelligence (HINT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HINT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HINT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HINTs tokenomics, kan du utforske HINT tokenets livepris!

