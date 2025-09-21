Hive Intelligence (HINT)-prisforutsigelse (USD)

Få Hive Intelligence prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye HINT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Hive Intelligence % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.004364 $0.004364 $0.004364 -3.17% USD Faktisk Prediksjon Hive Intelligence-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Hive Intelligence (HINT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Hive Intelligence potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004364 i 2025. Hive Intelligence (HINT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Hive Intelligence potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004582 i 2026. Hive Intelligence (HINT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HINT for 2027 $ 0.004811 med en 10.25% vekstrate. Hive Intelligence (HINT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HINT for 2028 $ 0.005051 med en 15.76% vekstrate. Hive Intelligence (HINT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HINT for 2029 $ 0.005304 med en 21.55% vekstrate. Hive Intelligence (HINT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HINT for 2030 $ 0.005569 med en 27.63% vekstrate. Hive Intelligence (HINT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Hive Intelligence potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009072. Hive Intelligence (HINT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Hive Intelligence potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.014778. År Pris Vekst 2025 $ 0.004364 0.00%

2026 $ 0.004582 5.00%

2027 $ 0.004811 10.25%

2028 $ 0.005051 15.76%

2029 $ 0.005304 21.55%

2030 $ 0.005569 27.63%

2031 $ 0.005848 34.01%

2032 $ 0.006140 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.006447 47.75%

2034 $ 0.006769 55.13%

2035 $ 0.007108 62.89%

2036 $ 0.007463 71.03%

2037 $ 0.007837 79.59%

2038 $ 0.008228 88.56%

2039 $ 0.008640 97.99%

2040 $ 0.009072 107.89% Vis mer Kortsiktig Hive Intelligence-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.004364 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.004364 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.004368 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.004381 0.41% Hive Intelligence (HINT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for HINT September 21, 2025(I dag) er $0.004364 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Hive Intelligence (HINT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for HINT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.004364 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Hive Intelligence (HINT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for HINT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.004368 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Hive Intelligence (HINT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for HINT $0.004381 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Hive Intelligence prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.004364$ 0.004364 $ 0.004364 Prisendring (24 t) -3.17% Markedsverdi $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Opplagsforsyning 460.38M 460.38M 460.38M Volum (24 timer) $ 112.81K$ 112.81K $ 112.81K Volum (24 timer) -- Den siste HINT-prisen er $ 0.004364. Den har en 24-timers endring på -3.17%, med et 24-timers handelsvolum på $ 112.81K. Videre har HINT en sirkulerende forsyning på 460.38M og total markedsverdi på $ 2.01M. Se HINT livepris

Hvordan kjøpe Hive Intelligence (HINT) Prøver du å kjøpe HINT? Du kan nå kjøpe HINT via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Hive Intelligence og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper HINT nå

Hive Intelligence Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Hive Intelligence direktepris, er gjeldende pris for Hive Intelligence 0.004364USD. Den sirkulerende forsyningen av Hive Intelligence(HINT) er 0.00 HINT , som gir den en markedsverdi på $2.01M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000087 $ 0.004528 $ 0.004349

7 dager -0.14% $ -0.000710 $ 0.005201 $ 0.004349

30 dager -0.27% $ -0.001674 $ 0.006662 $ 0.004349 24-timers ytelse De siste 24 timene har Hive Intelligence vist en prisbevegelse på $-0.000087 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Hive Intelligence handlet på en topp på $0.005201 og en bunn på $0.004349 . Det så en prisendring på -0.14% . Denne nylige trenden viser potensialet til HINT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Hive Intelligence opplevd en -0.27% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001674 av dens verdi. Dette indikerer at HINT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Hive Intelligence prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full HINT prishistorikk

Hvordan fungerer Hive Intelligence (HINT) prisforutsigelsesmodul? Hive Intelligence-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HINT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Hive Intelligence det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HINT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Hive Intelligence. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HINT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HINT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Hive Intelligence.

Hvorfor er HINT-prisforutsigelse viktig?

HINT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HINT nå? I følge dine forutsigelser vil HINT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HINT neste måned? I følge Hive Intelligence (HINT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HINT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HINT koste i 2026? Prisen på 1 Hive Intelligence (HINT) i dag er $0.004364 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HINT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HINT i 2027? Hive Intelligence (HINT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HINT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HINT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Hive Intelligence (HINT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HINT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Hive Intelligence (HINT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HINT koste i 2030? Prisen på 1 Hive Intelligence (HINT) i dag er $0.004364 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HINT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HINT i 2040? Hive Intelligence (HINT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HINT innen 2040.