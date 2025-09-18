Hva er Hive Intelligence (HINT)

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

Hive Intelligence Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hive Intelligence (HINT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hive Intelligence (HINT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hive Intelligence.

Hive Intelligence (HINT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hive Intelligence (HINT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HINT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hive Intelligence Hvor mye er Hive Intelligence (HINT) verdt i dag? Live HINT prisen i USD er 0.004439 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HINT-til-USD-pris? $ 0.004439 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HINT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Hive Intelligence? Markedsverdien for HINT er $ 2.04M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HINT? Den sirkulerende forsyningen av HINT er 460.38M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHINT ? HINT oppnådde en ATH-pris på 0.0418835281570032 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HINT? HINT så en ATL-pris på 0.00207862882740898 USD . Hva er handelsvolumet til HINT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HINT er $ 125.86K USD . Vil HINT gå høyere i år? HINT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HINT prisprognosen for en mer grundig analyse.

