Dagens Hive Intelligence livepris er 0.004439 USD. Spor prisoppdateringer for HINT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HINT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hive Intelligence Pris(HINT)

1 HINT til USD livepris:

-1.33%1D
USD
Hive Intelligence (HINT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:55:24 (UTC+8)

Hive Intelligence (HINT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.09%

-1.32%

-13.53%

-13.53%

Hive Intelligence (HINT) sanntidsprisen er $ 0.004439. I løpet av de siste 24 timene har HINT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004395 og et toppnivå på $ 0.004651, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HINT er $ 0.0418835281570032, mens den rekordlave prisen er $ 0.00207862882740898.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HINT endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -1.32% over 24 timer og -13.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hive Intelligence (HINT) Markedsinformasjon

No.1878

BASE

Nåværende markedsverdi på Hive Intelligence er $ 2.04M, med et 24-timers handelsvolum på $ 125.86K. Den sirkulerende forsyningen på HINT er 460.38M, med en total tilgang på 999999996.6606125. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.44M.

Hive Intelligence (HINT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hive Intelligence for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00005985-1.32%
30 dager$ -0.001703-27.73%
60 dager$ -0.003464-43.84%
90 dager$ -0.002107-32.19%
Hive Intelligence Prisendring i dag

I dag registrerte HINT en endring på $ -0.00005985 (-1.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hive Intelligence 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001703 (-27.73%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hive Intelligence 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HINT en endring på $ -0.003464 (-43.84%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hive Intelligence 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.002107-32.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hive Intelligence (HINT)?

Sjekk ut Hive Intelligence Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hive Intelligence (HINT)

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

Hive Intelligence er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hive Intelligence investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HINT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hive Intelligence på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hive Intelligence kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hive Intelligence Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hive Intelligence (HINT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hive Intelligence (HINT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hive Intelligence.

Sjekk Hive Intelligenceprisprognosen nå!

Hive Intelligence (HINT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hive Intelligence (HINT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HINT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hive Intelligence (HINT)

Leter du etter hvordan du kjøperHive Intelligence? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hive Intelligence på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HINT til lokale valutaer

1 Hive Intelligence(HINT) til VND
116.812285
1 Hive Intelligence(HINT) til AUD
A$0.00670289
1 Hive Intelligence(HINT) til GBP
0.00328486
1 Hive Intelligence(HINT) til EUR
0.00377315
1 Hive Intelligence(HINT) til USD
$0.004439
1 Hive Intelligence(HINT) til MYR
RM0.0186438
1 Hive Intelligence(HINT) til TRY
0.18368582
1 Hive Intelligence(HINT) til JPY
¥0.652533
1 Hive Intelligence(HINT) til ARS
ARS$6.54716988
1 Hive Intelligence(HINT) til RUB
0.37061211
1 Hive Intelligence(HINT) til INR
0.39103151
1 Hive Intelligence(HINT) til IDR
Rp73.98330374
1 Hive Intelligence(HINT) til KRW
6.19968496
1 Hive Intelligence(HINT) til PHP
0.25328934
1 Hive Intelligence(HINT) til EGP
￡E.0.21382663
1 Hive Intelligence(HINT) til BRL
R$0.02361548
1 Hive Intelligence(HINT) til CAD
C$0.00608143
1 Hive Intelligence(HINT) til BDT
0.54040386
1 Hive Intelligence(HINT) til NGN
6.63523964
1 Hive Intelligence(HINT) til COP
$17.33984375
1 Hive Intelligence(HINT) til ZAR
R.0.07692787
1 Hive Intelligence(HINT) til UAH
0.18341948
1 Hive Intelligence(HINT) til TZS
T.Sh.10.98759036
1 Hive Intelligence(HINT) til VES
Bs0.723557
1 Hive Intelligence(HINT) til CLP
$4.239245
1 Hive Intelligence(HINT) til PKR
Rs1.25996576
1 Hive Intelligence(HINT) til KZT
2.40331899
1 Hive Intelligence(HINT) til THB
฿0.1411602
1 Hive Intelligence(HINT) til TWD
NT$0.13419097
1 Hive Intelligence(HINT) til AED
د.إ0.01629113
1 Hive Intelligence(HINT) til CHF
Fr0.00350681
1 Hive Intelligence(HINT) til HKD
HK$0.03449103
1 Hive Intelligence(HINT) til AMD
֏1.6988053
1 Hive Intelligence(HINT) til MAD
.د.م0.04003978
1 Hive Intelligence(HINT) til MXN
$0.08163321
1 Hive Intelligence(HINT) til SAR
ريال0.01664625
1 Hive Intelligence(HINT) til ETB
Br0.63730723
1 Hive Intelligence(HINT) til KES
KSh0.57343002
1 Hive Intelligence(HINT) til JOD
د.أ0.003147251
1 Hive Intelligence(HINT) til PLN
0.01606918
1 Hive Intelligence(HINT) til RON
лв0.01913209
1 Hive Intelligence(HINT) til SEK
kr0.04177099
1 Hive Intelligence(HINT) til BGN
лв0.00736874
1 Hive Intelligence(HINT) til HUF
Ft1.47472458
1 Hive Intelligence(HINT) til CZK
0.09175413
1 Hive Intelligence(HINT) til KWD
د.ك0.001353895
1 Hive Intelligence(HINT) til ILS
0.01478187
1 Hive Intelligence(HINT) til BOB
Bs0.03067349
1 Hive Intelligence(HINT) til AZN
0.0075463
1 Hive Intelligence(HINT) til TJS
SM0.04154904
1 Hive Intelligence(HINT) til GEL
0.0119853
1 Hive Intelligence(HINT) til AOA
Kz4.04645923
1 Hive Intelligence(HINT) til BHD
.د.ب0.001673503
1 Hive Intelligence(HINT) til BMD
$0.004439
1 Hive Intelligence(HINT) til DKK
kr0.02818765
1 Hive Intelligence(HINT) til HNL
L0.11634619
1 Hive Intelligence(HINT) til MUR
0.20126426
1 Hive Intelligence(HINT) til NAD
$0.07701665
1 Hive Intelligence(HINT) til NOK
kr0.04412366
1 Hive Intelligence(HINT) til NZD
$0.0075463
1 Hive Intelligence(HINT) til PAB
B/.0.004439
1 Hive Intelligence(HINT) til PGK
K0.01855502
1 Hive Intelligence(HINT) til QAR
ر.ق0.01611357
1 Hive Intelligence(HINT) til RSD
дин.0.44265708
1 Hive Intelligence(HINT) til UZS
soʻm54.80242913
1 Hive Intelligence(HINT) til ALL
L0.36603994
1 Hive Intelligence(HINT) til ANG
ƒ0.00794581
1 Hive Intelligence(HINT) til AWG
ƒ0.0079902
1 Hive Intelligence(HINT) til BBD
$0.008878
1 Hive Intelligence(HINT) til BAM
KM0.00736874
1 Hive Intelligence(HINT) til BIF
Fr13.250415
1 Hive Intelligence(HINT) til BND
$0.00568192
1 Hive Intelligence(HINT) til BSD
$0.004439
1 Hive Intelligence(HINT) til JMD
$0.71205999
1 Hive Intelligence(HINT) til KHR
17.82729034
1 Hive Intelligence(HINT) til KMF
Fr1.855502
1 Hive Intelligence(HINT) til LAK
96.49999807
1 Hive Intelligence(HINT) til LKR
Rs1.34270872
1 Hive Intelligence(HINT) til MDL
L0.0732435
1 Hive Intelligence(HINT) til MGA
Ar19.64155403
1 Hive Intelligence(HINT) til MOP
P0.03555639
1 Hive Intelligence(HINT) til MVR
0.0679167
1 Hive Intelligence(HINT) til MWK
MK7.70659229
1 Hive Intelligence(HINT) til MZN
MT0.2836521
1 Hive Intelligence(HINT) til NPR
Rs0.62554388
1 Hive Intelligence(HINT) til PYG
31.703338
1 Hive Intelligence(HINT) til RWF
Fr6.432111
1 Hive Intelligence(HINT) til SBD
$0.0363998
1 Hive Intelligence(HINT) til SCR
0.06361087
1 Hive Intelligence(HINT) til SRD
$0.16908151
1 Hive Intelligence(HINT) til SVC
$0.03884125
1 Hive Intelligence(HINT) til SZL
L0.07701665
1 Hive Intelligence(HINT) til TMT
m0.0155365
1 Hive Intelligence(HINT) til TND
د.ت0.01291749
1 Hive Intelligence(HINT) til TTD
$0.03005203
1 Hive Intelligence(HINT) til UGX
Sh15.572012
1 Hive Intelligence(HINT) til XAF
Fr2.476962
1 Hive Intelligence(HINT) til XCD
$0.0119853
1 Hive Intelligence(HINT) til XOF
Fr2.476962
1 Hive Intelligence(HINT) til XPF
Fr0.448339
1 Hive Intelligence(HINT) til BWP
P0.05912748
1 Hive Intelligence(HINT) til BZD
$0.00892239
1 Hive Intelligence(HINT) til CVE
$0.41628942
1 Hive Intelligence(HINT) til DJF
Fr0.785703
1 Hive Intelligence(HINT) til DOP
$0.27530678
1 Hive Intelligence(HINT) til DZD
د.ج0.57511684
1 Hive Intelligence(HINT) til FJD
$0.00998775
1 Hive Intelligence(HINT) til GNF
Fr38.597105
1 Hive Intelligence(HINT) til GTQ
Q0.03400274
1 Hive Intelligence(HINT) til GYD
$0.92903831
1 Hive Intelligence(HINT) til ISK
kr0.537119

Hive Intelligence Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hive Intelligence, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Hive Intelligence nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hive Intelligence

Hvor mye er Hive Intelligence (HINT) verdt i dag?
Live HINT prisen i USD er 0.004439 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HINT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HINT til USD er $ 0.004439. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hive Intelligence?
Markedsverdien for HINT er $ 2.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HINT?
Den sirkulerende forsyningen av HINT er 460.38M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHINT ?
HINT oppnådde en ATH-pris på 0.0418835281570032 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HINT?
HINT så en ATL-pris på 0.00207862882740898 USD.
Hva er handelsvolumet til HINT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HINT er $ 125.86K USD.
Vil HINT gå høyere i år?
HINT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HINT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:55:24 (UTC+8)

Hive Intelligence (HINT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

