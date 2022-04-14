Highstreet (HIGH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Highstreet (HIGH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Highstreet (HIGH) Informasjon Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer. Offisiell nettside: https://highstreet.market Teknisk dokument: https://highstreet.gitbook.io/highstreet-whitepaper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/ Kjøp HIGH nå!

Highstreet (HIGH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Highstreet (HIGH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.97M $ 39.97M $ 39.97M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 77.59M $ 77.59M $ 77.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.51M $ 51.51M $ 51.51M All-time high: $ 42.45 $ 42.45 $ 42.45 All-Time Low: $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 Nåværende pris: $ 0.5151 $ 0.5151 $ 0.5151 Lær mer om Highstreet (HIGH) pris

Highstreet (HIGH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Highstreet (HIGH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HIGH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HIGH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HIGHs tokenomics, kan du utforske HIGH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HIGH Interessert i å legge til Highstreet (HIGH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HIGH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HIGH på MEXC nå!

Highstreet (HIGH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HIGH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HIGH nå!

HIGH prisforutsigelse Vil du vite hvor HIGH kan være på vei? Vår HIGH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HIGH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!