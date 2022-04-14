TokenFi (TOKEN) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i TokenFi (TOKEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
TokenFi (TOKEN) Informasjon

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

Offisiell nettside:
https://tokenfi.com
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528

TokenFi (TOKEN) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TokenFi (TOKEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 12.66M
$ 12.66M$ 12.66M
Total forsyning:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 126.60M
$ 126.60M
$ 126.60M$ 126.60M
All-time high:
$ 0.25178
$ 0.25178$ 0.25178
All-Time Low:
$ 0.000048638485014782
$ 0.000048638485014782$ 0.000048638485014782
Nåværende pris:
$ 0.01266
$ 0.01266$ 0.01266

TokenFi (TOKEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak TokenFi (TOKEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet TOKEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange TOKEN tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår TOKENs tokenomics, kan du utforske TOKEN tokenets livepris!

