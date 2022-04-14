Handy (HANDY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Handy (HANDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Handy (HANDY) Informasjon HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously. Offisiell nettside: https://handypick.io/ Teknisk dokument: https://handypick.io/download/Handy_Whitepaper_ver.1.5_EN.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x8bbe1a2961B41340468D0548c2cd5B7DFA9b684c Kjøp HANDY nå!

Handy (HANDY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Handy (HANDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 967.92K $ 967.92K $ 967.92K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 945.97M $ 945.97M $ 945.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.23M $ 10.23M $ 10.23M All-time high: $ 0.13265 $ 0.13265 $ 0.13265 All-Time Low: $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 Nåværende pris: $ 0.0010232 $ 0.0010232 $ 0.0010232 Lær mer om Handy (HANDY) pris

Handy (HANDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Handy (HANDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HANDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HANDY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HANDYs tokenomics, kan du utforske HANDY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HANDY Interessert i å legge til Handy (HANDY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HANDY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HANDY på MEXC nå!

Handy (HANDY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HANDY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HANDY nå!

HANDY prisforutsigelse Vil du vite hvor HANDY kan være på vei? Vår HANDY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HANDY tokenets prisforutsigelse nå!

