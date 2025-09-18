Hva er Handy (HANDY)

HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

Handy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Handy investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk HANDY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Handy på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Handy kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Handy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Handy (HANDY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Handy (HANDY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Handy.

Sjekk Handyprisprognosen nå!

Handy (HANDY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Handy (HANDY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HANDY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Handy (HANDY)

Leter du etter hvordan du kjøperHandy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Handy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HANDY til lokale valutaer

Prøv konverting

Handy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Handy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Handy Hvor mye er Handy (HANDY) verdt i dag? Live HANDY prisen i USD er 0.0015355 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HANDY-til-USD-pris? $ 0.0015355 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HANDY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Handy? Markedsverdien for HANDY er $ 1.45M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HANDY? Den sirkulerende forsyningen av HANDY er 945.97M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHANDY ? HANDY oppnådde en ATH-pris på 0.27980029 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HANDY? HANDY så en ATL-pris på 0.000179943687838329 USD . Hva er handelsvolumet til HANDY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HANDY er $ 58.41K USD . Vil HANDY gå høyere i år? HANDY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HANDY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Handy (HANDY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?