Game X pris i dag

Sanntids Game X (GXT) pris i dag er $ 0.0015419, med en 11.36% endring de siste 24 timene. Nåværende GXT til USD konverteringssats er $ 0.0015419 per GXT.

Game X rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- GXT. I løpet av de siste 24 timene GXT har den blitt handlet mellom $ 0.0013654(laveste) og $ 0.001595 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har GXT beveget seg +1.26% i løpet av den siste timen og +33.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 11.21K.

Game X (GXT) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Fullt utvannet markedsverdi $ 323.80M$ 323.80M $ 323.80M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Offentlig blokkjede SOL

