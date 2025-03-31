GUN

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

NavnGUN

RangeringNo.802

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.98%

Opplagsforsyning1,121,166,667

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0.1121%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.11519365257037809,2025-03-31

Laveste pris0.020542339559698804,2025-09-01

Offentlig blokkjedeGUNZ

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

