Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

RangeringNo.793

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)%3,53

Opplagsforsyning96.384.727,70514555

Maksimal forsyning0

Total forsyning100.000.000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high29.033902808657192,2021-11-27

Laveste pris0.19580728738080047,2025-06-22

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonGitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Sektor

Sosiale medier

