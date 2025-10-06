Graphite pris i dag

Sanntids Graphite (GP) pris i dag er $ 0.2506, med en 34.12% endring de siste 24 timene. Nåværende GP til USD konverteringssats er $ 0.2506 per GP.

Graphite rangerer for tiden som #1113 etter markedsverdi på $ 8.43M, med en sirkulerende forsyning på 33.65M GP. I løpet av de siste 24 timene GP har den blitt handlet mellom $ 0.1816(laveste) og $ 0.2899 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 6.974056528051682, mens tidenes laveste notering var $ 0.027421874976476645.

Kortsiktig har GP beveget seg +0.88% i løpet av den siste timen og -5.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 58.28K.

Graphite (GP) Markedsinformasjon

Rangering No.1113 Markedsverdi $ 8.43M$ 8.43M $ 8.43M Volum (24 timer) $ 58.28K$ 58.28K $ 58.28K Fullt utvannet markedsverdi $ 14.87M$ 14.87M $ 14.87M Opplagsforsyning 33.65M 33.65M 33.65M Total forsyning 59,335,016.87014701 59,335,016.87014701 59,335,016.87014701 Offentlig blokkjede SOL

