New XAI gork (GORK) Informasjon @gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI. Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1917678757642477736 Blokkutforsker: https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump Kjøp GORK nå!

New XAI gork (GORK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for New XAI gork (GORK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.94M $ 8.94M $ 8.94M Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.94M $ 8.94M $ 8.94M All-time high: $ 0.09545 $ 0.09545 $ 0.09545 All-Time Low: $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 Nåværende pris: $ 0.008939 $ 0.008939 $ 0.008939 Lær mer om New XAI gork (GORK) pris

New XAI gork (GORK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak New XAI gork (GORK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GORK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GORK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GORKs tokenomics, kan du utforske GORK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GORK Interessert i å legge til New XAI gork (GORK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GORK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GORK på MEXC nå!

New XAI gork (GORK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GORK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GORK nå!

GORK prisforutsigelse Vil du vite hvor GORK kan være på vei? Vår GORK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GORK tokenets prisforutsigelse nå!

