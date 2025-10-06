GOAT Network pris i dag

Sanntids GOAT Network (GOATED) pris i dag er $ 0.08181, med en 2.70% endring de siste 24 timene. Nåværende GOATED til USD konverteringssats er $ 0.08181 per GOATED.

GOAT Network rangerer for tiden som #1066 etter markedsverdi på $ 8.54M, med en sirkulerende forsyning på 104.35M GOATED. I løpet av de siste 24 timene GOATED har den blitt handlet mellom $ 0.08145(laveste) og $ 0.0861 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.19772632791076053, mens tidenes laveste notering var $ 0.052417385027545234.

Kortsiktig har GOATED beveget seg -1.62% i løpet av den siste timen og -1.25% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.78K.

GOAT Network (GOATED) Markedsinformasjon

Rangering No.1066 Markedsverdi $ 8.54M$ 8.54M $ 8.54M Volum (24 timer) $ 56.78K$ 56.78K $ 56.78K Fullt utvannet markedsverdi $ 81.81M$ 81.81M $ 81.81M Opplagsforsyning 104.35M 104.35M 104.35M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 10.43% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på GOAT Network er $ 8.54M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.78K. Den sirkulerende forsyningen på GOATED er 104.35M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.81M.