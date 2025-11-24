GOAT Network (GOATED)-prisforutsigelse (USD)

Få GOAT Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GOATED vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på GOAT Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.08117 $0.08117 $0.08117 +0.12% USD Faktisk Prediksjon GOAT Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) GOAT Network (GOATED) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan GOAT Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.08117 i 2025. GOAT Network (GOATED) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan GOAT Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.085228 i 2026. GOAT Network (GOATED) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOATED for 2027 $ 0.089489 med en 10.25% vekstrate. GOAT Network (GOATED) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOATED for 2028 $ 0.093964 med en 15.76% vekstrate. GOAT Network (GOATED) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOATED for 2029 $ 0.098662 med en 21.55% vekstrate. GOAT Network (GOATED) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOATED for 2030 $ 0.103595 med en 27.63% vekstrate. GOAT Network (GOATED) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på GOAT Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.168746. GOAT Network (GOATED) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på GOAT Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.274870. År Pris Vekst 2025 $ 0.08117 0.00%

2026 $ 0.085228 5.00%

2027 $ 0.089489 10.25%

2028 $ 0.093964 15.76%

2029 $ 0.098662 21.55%

2030 $ 0.103595 27.63%

2031 $ 0.108775 34.01%

2032 $ 0.114214 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.119925 47.75%

2034 $ 0.125921 55.13%

2035 $ 0.132217 62.89%

2036 $ 0.138828 71.03%

2037 $ 0.145769 79.59%

2038 $ 0.153058 88.56%

2039 $ 0.160711 97.99%

2040 $ 0.168746 107.89% Vis mer Kortsiktig GOAT Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.08117 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.081181 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.081247 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.081503 0.41% GOAT Network (GOATED) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GOATED November 24, 2025(I dag) er $0.08117 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. GOAT Network (GOATED) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GOATED, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.081181 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. GOAT Network (GOATED) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GOATED, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.081247 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. GOAT Network (GOATED) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GOATED $0.081503 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende GOAT Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.08117$ 0.08117 $ 0.08117 Prisendring (24 t) +0.12% Markedsverdi $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M Opplagsforsyning 104.35M 104.35M 104.35M Volum (24 timer) $ 54.76K$ 54.76K $ 54.76K Volum (24 timer) -- Den siste GOATED-prisen er $ 0.08117. Den har en 24-timers endring på +0.12%, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.76K. Videre har GOATED en sirkulerende forsyning på 104.35M og total markedsverdi på $ 8.47M. Se GOATED livepris

Hvordan kjøpe GOAT Network (GOATED) Prøver du å kjøpe GOATED? Du kan nå kjøpe GOATED via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper GOAT Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper GOATED nå

GOAT Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for GOAT Network direktepris, er gjeldende pris for GOAT Network 0.08117USD. Den sirkulerende forsyningen av GOAT Network(GOATED) er 0.00 GOATED , som gir den en markedsverdi på $8.47M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.05% $ -0.004709 $ 0.08596 $ 0.08102

7 dager -0.02% $ -0.001729 $ 0.09365 $ 0.07771

30 dager 0.09% $ 0.006990 $ 0.17199 $ 0.07334 24-timers ytelse De siste 24 timene har GOAT Network vist en prisbevegelse på $-0.004709 , noe som gjenspeiler en -0.05% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har GOAT Network handlet på en topp på $0.09365 og en bunn på $0.07771 . Det så en prisendring på -0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til GOATED for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har GOAT Network opplevd en 0.09% endring, som gjenspeiler omtrent $0.006990 av dens verdi. Dette indikerer at GOATED kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette GOAT Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GOATED prishistorikk

Hvordan fungerer GOAT Network (GOATED) prisforutsigelsesmodul? GOAT Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GOATED basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for GOAT Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GOATED, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til GOAT Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GOATED. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GOATED for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til GOAT Network.

Hvorfor er GOATED-prisforutsigelse viktig?

GOATED-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GOATED nå? I følge dine forutsigelser vil GOATED oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GOATED neste måned? I følge GOAT Network (GOATED)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GOATED-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GOATED koste i 2026? Prisen på 1 GOAT Network (GOATED) i dag er $0.08117 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GOATED øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GOATED i 2027? GOAT Network (GOATED) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GOATED innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GOATED i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil GOAT Network (GOATED) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GOATED i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil GOAT Network (GOATED) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GOATED koste i 2030? Prisen på 1 GOAT Network (GOATED) i dag er $0.08117 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GOATED øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GOATED i 2040? GOAT Network (GOATED) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GOATED innen 2040.