Gnosis (GNO) Informasjon Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum. Offisiell nettside: https://gnosis.io/ Teknisk dokument: https://github.com/gnosis/research/blob/master/gnosis-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 Kjøp GNO nå!

Gnosis (GNO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gnosis (GNO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 373.19M $ 373.19M $ 373.19M Total forsyning: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Sirkulerende forsyning: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 424.22M $ 424.22M $ 424.22M All-time high: $ 445.2 $ 445.2 $ 445.2 All-Time Low: $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 Nåværende pris: $ 141.41 $ 141.41 $ 141.41 Lær mer om Gnosis (GNO) pris

Gnosis (GNO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gnosis (GNO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GNO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GNO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GNOs tokenomics, kan du utforske GNO tokenets livepris!

Gnosis (GNO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GNO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GNO nå!

GNO prisforutsigelse Vil du vite hvor GNO kan være på vei? Vår GNO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GNO tokenets prisforutsigelse nå!

