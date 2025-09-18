Dagens Gnosis livepris er 145.39 USD. Spor prisoppdateringer for GNO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GNO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gnosis livepris er 145.39 USD. Spor prisoppdateringer for GNO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GNO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Gnosis Logo

Gnosis Pris(GNO)

1 GNO til USD livepris:

-0.87%1D
USD
Gnosis (GNO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:08:35 (UTC+8)

Gnosis (GNO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.22%

-0.86%

+0.19%

+0.19%

Gnosis (GNO) sanntidsprisen er $ 145.39. I løpet av de siste 24 timene har GNO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 145.28 og et toppnivå på $ 151.44, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNO er $ 1,088.8656450619212, mens den rekordlave prisen er $ 7.05027795992.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNO endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og +0.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gnosis (GNO) Markedsinformasjon

No.149

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på Gnosis er $ 383.70M, med et 24-timers handelsvolum på $ 150.18K. Den sirkulerende forsyningen på GNO er 2.64M, med en total tilgang på 2999934.74597423. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 436.16M.

Gnosis (GNO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Gnosis for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -1.276-0.86%
30 dager$ +11.93+8.93%
60 dager$ -7.51-4.92%
90 dager$ +42.35+41.10%
Gnosis Prisendring i dag

I dag registrerte GNO en endring på $ -1.276 (-0.86%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Gnosis 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +11.93 (+8.93%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Gnosis 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GNO en endring på $ -7.51 (-4.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Gnosis 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +42.35+41.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Gnosis (GNO)?

Sjekk ut Gnosis Prishistorikk-siden nå.

Hva er Gnosis (GNO)

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

Gnosis er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gnosis investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GNO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Gnosis på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gnosis kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gnosis Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gnosis (GNO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gnosis (GNO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gnosis.

Sjekk Gnosisprisprognosen nå!

Gnosis (GNO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gnosis (GNO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GNO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gnosis (GNO)

Leter du etter hvordan du kjøperGnosis? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gnosis på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GNO til lokale valutaer

Gnosis Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gnosis, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Gnosis nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Gnosis

Hvor mye er Gnosis (GNO) verdt i dag?
Live GNO prisen i USD er 145.39 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GNO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GNO til USD er $ 145.39. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gnosis?
Markedsverdien for GNO er $ 383.70M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GNO?
Den sirkulerende forsyningen av GNO er 2.64M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGNO ?
GNO oppnådde en ATH-pris på 1,088.8656450619212 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GNO?
GNO så en ATL-pris på 7.05027795992 USD.
Hva er handelsvolumet til GNO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GNO er $ 150.18K USD.
Vil GNO gå høyere i år?
GNO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GNO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Gnosis (GNO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

