Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Informasjon Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. Offisiell nettside: https://www.gluteusmaximus.org/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x06a63c498ef95ad1fa4fff841955e512b4b2198a Kjøp GLUTEU nå!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gluteus Maximus AI (GLUTEU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 486.50K $ 486.50K $ 486.50K All-time high: $ 0.012821 $ 0.012821 $ 0.012821 All-Time Low: $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 Nåværende pris: $ 0.0004865 $ 0.0004865 $ 0.0004865 Lær mer om Gluteus Maximus AI (GLUTEU) pris

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gluteus Maximus AI (GLUTEU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLUTEU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLUTEU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLUTEUs tokenomics, kan du utforske GLUTEU tokenets livepris!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GLUTEU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GLUTEU nå!

GLUTEU prisforutsigelse Vil du vite hvor GLUTEU kan være på vei? Vår GLUTEU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GLUTEU tokenets prisforutsigelse nå!

